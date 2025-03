8 MARS : DEMAIN TV VALORISE LA FÉMINISATION DES MÉTIERS

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Demain TV se mobilise en proposant un best-of inédit. À travers une série d’émissions engagées, la chaîne met en lumière des initiatives concrètes et des parcours féminins remarquables pour promouvoir la féminisation des métiers et déconstruire les clichés persistants.

Encourager les femmes vers les métiers techniques et numériques

Encore trop peu de femmes choisissent les carrières techniques et numériques. Pourtant, des entreprises et programmes ambitieux ouvrent la voie. Ainsi, l’épisode du Journal de l’Emploi avec Ingérop présente des initiatives inspirantes pour attirer davantage de femmes dans ces métiers traditionnellement masculins.

Dans la même dynamique, l’épisode du Journal de l’Emploi intitulé « Féminisons les métiers d’avenir avec France 2030 » propose un accompagnement concret aux femmes souhaitant se reconvertir vers les métiers numériques, répondant ainsi aux besoins d’un secteur en pleine expansion.

Témoignages inspirants de femmes entrepreneures

L’entrepreneuriat féminin est également mis à l’honneur dans ce best-of. Deux épisodes de Paroles d’entreprise Cerfrance illustrent comment les femmes créent, dirigent et s’épanouissent en entreprise.

Un portrait d’une auto-entrepreneuse souffleur de verre montre comment, avec détermination, on peut transformer sa passion en véritable projet entrepreneurial. Élodie Henry, dirigeante de l’entreprise Peinture Fraîche, partage quant à elle, les clés d’un parcours entrepreneurial réussi, où épanouissement personnel et valeurs professionnelles vont de pair.

Femmes dans la tech : un enjeu du futur des formations

Si l’avenir des métiers passera inévitablement par l’IA et le digital, comment y assurer la représentation des femmes ? C’est la question posée par Florence Duprat dans Les Métiers de Demain, lors de l’épisode consacré au futur des formations face à l’intelligence artificielle. Hanna Mergui, étudiante à Polytechnique, et Muriel Touaty de Onepoint y abordent notamment l’enjeu majeur d’attirer plus de femmes dans la tech. Hanna présente également son exposition originale visant à sensibiliser les jeunes à ces métiers tout en mettant en lumière sa propre experience en tant que femme dans le secteur.

Parcours inspirant

Dans Cap ou Pas Cap, Julienne Nadin reçoit Asmaa Niang, sportive de haut niveau devenue auteure, conférencière thérapeute, préparatrice mentale. Son parcours hors norme est une source d’inspiration puissante pour les femmes. Après avoir visé les Jeux Olympiques, elle partage aujourd’hui dans son livre À bras le corps des outils concrets pour permettre à chacune de révéler son potentiel.

Déconstruire les clichés pour orienter les jeunes filles

Enfin, deux émissions du Journal de l’Emploi abordent directement les stéréotypes limitant encore les choix professionnels des jeunes filles.

Dans l’épisode « Tu seras scientifique, ma fille » , Demain TV reçoit Emmanuelle Larroque, auteure du livre éponéyme. À travers son ouvrage, elle valorise des modèles féminins concrets pour permettre aux jeunes filles d’envisager une carrière scientifique sans crainte ni autocensure.

De son côté, l’association Elles Bougent, présentée dans un autre épisode du Journal de l’Emploi, agit pour encourager activement les jeunes filles vers les carrières techniques, brisant au quotidien les clichés de genre encore trop présents.

En ce 8 mars, Demain TV affirme son engagement en faveur de la féminisation des métiers, en donnant une voix aux femmes et en proposant des actions concrètes pour l’égalité professionnelle.

Découvrez dès maintenant l’intégralité de ces émissions sur le site de Demain TV.