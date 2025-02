Femmes ingénieures : Ingérop mise sur la mixité

Dans cet épisode du Journal de l’Emploi Jérôme Joinet et ses invitées mettent en avant la place des femmes ingénieures. À l’occasion de la Journée de la Femme Ingénieure, Ingérop partage son engagement pour attirer plus de talents féminins. Dans Le Journal de la Formation, l’entreprise, spécialisée dans les grands projets d’aménagement, explique son engagement pour pour plus de mixité et recrute de nouveaux talents.

Marine Béclin, Directrice des Ressources Humaines Opérationnelles d’Ingérop, et Safia Lif, ingénieure en génie urbain, témoignent des défis rencontrés dans un secteur encore trop masculin. La mixité est un enjeu essentiel pour répondre aux grands défis techniques et environnementaux.

Encourager les jeunes filles vers l’ingénierie

Ingérop mène plusieurs actions pour renforcer la présence des femmes ingénieures. L’entreprise intervient dans les écoles, participe à des forums et soutient des associations qui encouragent les jeunes filles à s’orienter vers ces carrières.

L’orientation vers les métiers d’avenir est clé. Dans Le Journal de la Formation, nous avions présenté !ngénieuses, le programme de la FIIPA qui aide les jeunes femmes à intégrer des formations scientifiques et techniques. Découvrez cette initiative ici.

L’association Elles Bougent accompagne aussi les jeunes filles vers l’ingénierie et l’industrie. Elle organise des rencontres et du mentorat pour briser les stéréotypes. Valérie Brusseau, sa présidente, était venue en parler. Retrouvez son intervention ici.

Un secteur en pleine évolution

L’ingénierie façonne nos villes et infrastructures. Le rôle des femmes ingénieures est essentiel pour construire des espaces plus inclusifs et durables. Ingérop recrute des ingénieures spécialisées en génie urbain, mobilité et transition énergétique. Comme l’explique Safia Lif, le secteur évolue et offre de nombreuses opportunités, notamment dans les domaines de l’aménagement des espaces publics et de la conception de villes durables.

À propos d’Ingérop

Basé à Rueil-Malmaison, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de conseil, œuvrant sur des enjeux majeurs pour bâtir, dès à présent, le monde de demain : mobilité durable, transition énergétique, cadre de vie. Depuis de nombreuses années, le groupe a acquis une solide notoriété dans l’ensemble des métiers de la construction : bâtiment, eau, énergie, industrie, infrastructure & mobilité, transport, ville. Ses équipes aguerries proposent un accompagnement technique pointu, couvrant toutes les phases des projets et des chantiers. Acteur de référence en France, Ingérop dispose d’une forte présence à l’international, en constante progression. Le groupe poursuit en effet son développement régulier, en s’appuyant sur son indépendance actionnariale, son expertise technique, sa capacité d’innovation et sa proximité avec ses clients.

Ingérop en quelques chiffres clés

3.300 collaborateurs dont 2.200 en France

457 M€ de CA en 2024 (estimé)

31% du CA réalisés sur des projets implantés à l’international

44 agences en France, réparties dans 6 directions opérationnelles, 4 en province et 2 au siège à Rueil-Malmaison

104 implantations permanentes dans le monde (France et international)

7 activités

