Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
01 - Le Journal de l'Emploi

Transition écologique : un manque de techniciens à venir

Emission du 09/06/2026
Transition écologique

Dans cet épisode de Journal de l’emploi, Guy Pezaku, cofondateur de Murfy, revient sur un enjeu concret lié à la transition écologique : le manque de techniciens capables d’accompagner la transformation des usages dans l’énergie et l’habitat. Pompes à chaleur, panneaux solaires, bornes de recharge ou maintenance des équipements : les besoins progressent rapidement, tandis que les profils disponibles restent insuffisants.

L’entreprise Murfy, initialement centrée sur la réparation d’électroménager, a progressivement élargi son activité aux métiers techniques de la transition énergétique. Cette évolution a conduit à la création d’une académie de formation interne, face à une réalité simple : les techniciens manquent déjà sur le marché.

Pénurie de techniciens : pourquoi les métiers techniques deviennent stratégiques

Le sujet s’inscrit aussi dans un contexte plus large, évoqué en introduction, marqué par le sommet de l’État à l’Élysée sur le plan d’électrification. L’objectif affiché est ambitieux, mais il met en lumière un point de tension central : la capacité réelle à former et mobiliser suffisamment de techniciens pour accompagner cette transformation.

Au fil de l’échange, Guy Pezaku insiste sur un constat : les tensions sur les métiers techniques ne concernent pas uniquement un secteur isolé, mais l’ensemble de la transition écologique. Installation et maintenance de systèmes de chauffage, équipements énergétiques, interventions après des aléas climatiques… les besoins s’accumulent.

Il évoque également une estimation du Secrétariat général à la planification écologique : plusieurs centaines de milliers de techniciens seraient nécessaires pour accompagner la transformation du bâtiment et du résidentiel. Dans le même temps, la capacité de formation reste insuffisante au regard des besoins.

Pour lui, cette situation s’explique aussi par un décalage plus ancien. Les métiers techniques ont été progressivement dévalorisés, ce qui a contribué à réduire leur attractivité auprès des jeunes générations. Il estime qu’il faut aujourd’hui changer la perception de ces professions, souvent essentielles au fonctionnement du quotidien.

Murfy a donc mis en place sa propre académie pour répondre à ces tensions. L’objectif est de former des profils en reconversion et de les préparer aux métiers du terrain, dans un contexte où les entreprises peinent à recruter.

Vous aimerez aussi

Expertises

Expertises reçoit Mohed Altrad !

Emission du 09/11/2016 - Durée 13 minutes

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les informations concrètes et les solutions pratiques que vous apportent les experts,...

Tambour Battant

Tambour Battant : quel avenir pour le service public ?

Emission du 21/01/2022 - Durée 90 minutes

Dans cette nouvelle édition de Tambour Battant Antoine Spire et Hélène Mathieu vous proposent un regard sur l’état du Service public de notre pays. L’émission vous propose, en première...

01 - Le Journal de l'Emploi

Le conseil et la réalisation numérique de Neoxia

Emission du 13/07/2018 - Durée 8 minutes

Encore et toujours, le numérique recrute ! Et cette fois-ci, le Journal de l’emploi s’est intéressé au conseil et au développement des services digitaux des petites et grandes entreprises,...

Les dernières émissions

hôtesses de l’air et stewards

Hôtesses de l’air et stewards : les clés pour décrocher un poste

Emission du 10/06/2026
Dans cet épisode du Journal de la formation, Lyse Poncety et Rémi Duchange, cofondateurs de SkySuccess, décrivent un marché de l’emploi aérien sous tension. Les hôtesses de l’air et stewards continuent de recruter en France et à l’international. Mais les processus de sélection sont plus exigeants. Notamment sur l’anglais et la pr...
Voir toutes les emissions
Transition écologique

Transition écologique : un manque de techniciens à venir

Emission du 09/06/2026
Dans cet épisode de Journal de l’emploi, Guy Pezaku, cofondateur de Murfy, revient sur un enjeu concret lié à la transition écologique : le manque de techniciens capables d’accompagner la transformation des usages dans l’énergie et l’habitat. Pompes à chaleur, panneaux solaires, bornes de recharge ou maintenance des équipements : ...
Voir toutes les emissions
management

Quel avenir pour le middle management ? Avec Alexandre Virlogeux.

Emission du 04/06/2026
Dans cet épisode de Future of Work, Julien Nadin reçoit Alexandre Virlogeux, directeur général d’ISCHEBECK France. Ingénieur de formation, entrepreneur et dirigeant, il revient sur un parcours construit entre gestion de projets, expatriation et direction d’entreprise. Une expérience qui nourrit aujourd’hui sa vision du management et ...
Voir toutes les emissions
carrière commerciale

Carrière commerciale : le réseau, un levier pour les femmes

Emission du 03/06/2026
Dans cet épisode du Journal de la formation, Jade Nourisson, cofondatrice du Women Sales Club, partage son regard sur la place des femmes dans les métiers commerciaux. Si elles sont nombreuses dans les équipes de vente, leur présence diminue encore lorsqu’il s’agit d’accéder à des postes de management ou de direction. Pou...
Voir toutes les emissions