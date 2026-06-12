Transition écologique : un manque de techniciens à venir

Dans cet épisode de Journal de l’emploi, Guy Pezaku, cofondateur de Murfy, revient sur un enjeu concret lié à la transition écologique : le manque de techniciens capables d’accompagner la transformation des usages dans l’énergie et l’habitat. Pompes à chaleur, panneaux solaires, bornes de recharge ou maintenance des équipements : les besoins progressent rapidement, tandis que les profils disponibles restent insuffisants.

L’entreprise Murfy, initialement centrée sur la réparation d’électroménager, a progressivement élargi son activité aux métiers techniques de la transition énergétique. Cette évolution a conduit à la création d’une académie de formation interne, face à une réalité simple : les techniciens manquent déjà sur le marché.

Pénurie de techniciens : pourquoi les métiers techniques deviennent stratégiques

Le sujet s’inscrit aussi dans un contexte plus large, évoqué en introduction, marqué par le sommet de l’État à l’Élysée sur le plan d’électrification. L’objectif affiché est ambitieux, mais il met en lumière un point de tension central : la capacité réelle à former et mobiliser suffisamment de techniciens pour accompagner cette transformation.

Au fil de l’échange, Guy Pezaku insiste sur un constat : les tensions sur les métiers techniques ne concernent pas uniquement un secteur isolé, mais l’ensemble de la transition écologique. Installation et maintenance de systèmes de chauffage, équipements énergétiques, interventions après des aléas climatiques… les besoins s’accumulent.

Il évoque également une estimation du Secrétariat général à la planification écologique : plusieurs centaines de milliers de techniciens seraient nécessaires pour accompagner la transformation du bâtiment et du résidentiel. Dans le même temps, la capacité de formation reste insuffisante au regard des besoins.

Pour lui, cette situation s’explique aussi par un décalage plus ancien. Les métiers techniques ont été progressivement dévalorisés, ce qui a contribué à réduire leur attractivité auprès des jeunes générations. Il estime qu’il faut aujourd’hui changer la perception de ces professions, souvent essentielles au fonctionnement du quotidien.

Murfy a donc mis en place sa propre académie pour répondre à ces tensions. L’objectif est de former des profils en reconversion et de les préparer aux métiers du terrain, dans un contexte où les entreprises peinent à recruter.