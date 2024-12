Les MÃ©tiers de Demain: l’IA – l’Intelligence Artificielle

À la fois source d’opportunités inédites et de questions complexes, l’Intelligence Artificielle bouleverse les méthodes de travail et redéfinit les métiers du futur.

Quels métiers émergent grâce à cette révolution technologique ?

Quelles formations permettent d’intégrer ce domaine en pleine expansion ?

Peut-on concilier art et IA ?

Quels défis et perspectives l’IA générative offre-t-elle pour les entreprises et les individus ?

Pour répondre à ces questions, Florence Duprat reçoit dans cette édition des Métiers de Demain :

–Tawhid Chtioui, président fondateur de AIVANCITY, la grande école de l’Intelligence Artificielle et de la Data,

–Gustave Vernay, étudiant en 5ᵉ année. Ils évoqueront les opportunités professionnelles dans l’IA et l’approche pédagogique d’AIVANCITY.

–Thomas Solignac, expert en IA et fondateur de GOLEM.AI et Kayro.AI, auteur de « L’Intelligence Artificielle pour les nuls « . Il décryptera comment l’IA modifie les métiers et influence notre avenir professionnel.

—Muriel Touaty, Partner Éducation, Recherche et Innovation chez Onepoint, (leader européen en conseil et transformation numérique, qui accompagne entreprises et organisations dans leurs projets stratégiques dans les technologies émergentes), présentera le livre blanc de l’entreprise, « Les métiers de 2035 », qui explore les tendances et prévisions liées à l’IA.

–Hanna Mergui, étudiante à Polytechnique, partagera son projet unique de vulgarisation de l’IA à travers l’art, une manière innovante d’approcher cette technologie auprès des jeunes.

A propos d’AIVANCITY

Fondée en 2021, Aivancity school for Technology, Business & Society propose différents parcours de formations. L’école propose en autre des certifications, un Bachelor of Science Intelligence Artificielle appliquée, un Master of Science Artificial intelligence for Business ainsi qu’un Programme Grande Ecole Bac+5. Ou encore un Titre d’Expert en Intelligence Artificielle et Data, certifié par l’État et classé au niveau 7.

Pionnière en France, l’école Aivancity combine technologie, éthique et management pour préparer les talents de demain aux défis de l’IA et de la transformation numérique.

Ses partenariats avec des entreprises permettent aux étudiants de travailler sur des projets concrets tout en bénéficiant d’une innovation brevetée : la mise à jour à vie, des diplômes et compétences.

L’école offre également des parcours de formation en alternance, ou encore en distanciel.



Découvrez les formations proposées par Aivancity

