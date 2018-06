Apprentissage et artisanat : des relations harmonieuses

Pour faciliter les relations entre les entreprises artisanales et leur apprentis, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France a mis en place des médiateurs. Ainsi, ces médiateurs ont-ils pour but de désamorcer les éventuelles tensions entre les artisans et leurs apprentis. Dans cette émission, Cécile Villejoubert, médiatrice de l’apprentissage à la CMA de l’Essonne explique son rôle. Et Pascal Baylet, dirigeant des Compagnons du Rabot, recense les intérêts pour son entreprise de l’intervention d’un médiateur. Les Compagnons du Rabot accueille en effet chaque année plusieurs apprentis. Apprentissage et artisanat sont donc au coeur de cette émission.

L’artisanat, la première entreprise en terme d’accueil d’apprentis.

Selon le baromètre de l’artisanat Maaf / Institut supérieur des métiers, les TPE artisanales emploient et forment 160 000 apprentis (sur un total de 430 000 apprentis) .

