Tu seras scientifique, ma fille – Un livre pour changer le monde

Dans cette édition du Journal de l’emploi, Emmanuelle Larroque, fondatrice de l’association Social Builder, nous présente son livre « Tu seras scientifique, ma fille » (Éd. Vuibert). Elle revient notamment sur les actions à mener pour attirer les jeunes filles vers les carrières scientifiques et le numérique.

Dans son livre elle propose des solutions concrètes pour dépasser les stéréotypes et mieux accompagner les choix d’orientation des jeunes filles.

Briser les stéréotypes : un enjeu pour les sciences

Aujourd’hui, les femmes restent encore sous-représentées dans les métiers scientifiques et techniques. Malgré les besoins croissants en compétences numériques, seulement 25 % des diplômes d’ingénieur sont obtenus par des femmes.

Dans son livre, Emmanuelle Larroque décrypte les causes de ce phénomène. Les stéréotypes, souvent véhiculés dès l’enfance, éloignent les filles des filières scientifiques. Elle y évoque aussi des exemples marquants, comme l’invisibilisation des femmes scientifiques dans l’histoire, ou encore des anecdotes choquantes de sexisme, toujours d’actualité.

« Les filles doivent savoir qu’elles ont leur place dans les sciences et le numérique. Nous devons les outiller pour qu’elles osent se lancer », souligne-t-elle.

Social Builder en action

Pour répondre à ce défi, Social Builder accompagne les femmes dans leur formation et leur insertion dans les métiers d’avenir notamment ceux du numérique. Grâce à des programmes d’immersion, des formations courtes et un réseau d’entreprises partenaires, l’association aide des milliers de femmes à intégrer le numérique.

Tu seras scientifique, ma fille ! un livre – guide

Le livre d’Emmanuelle Larroque propose également des outils pratiques pour les parents et éducateurs. En plus d’expliquer les freins actuels, il guide sur la manière de valoriser les rôles modèles féminins et de donner aux filles le goût des sciences dès leur plus jeune âge. Vous pouvez trouver le livre «Tu seras scientifique, ma fille » aux éditions Vuibert.

À propos de Social Builder

Depuis 2011, Social Builder a soutenu plus de 55 000 femmes dans leur transition vers les métiers d’avenir. L’association milite pour une transformation durable des pratiques éducatives et professionnelles afin de garantir une réelle mixité. Retrouvez plus d’informations sur www.socialbuilder.org