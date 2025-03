Asmaa Niang : un parcours unique entre sport et transmission

Invitée de Julienne Nadin dans Cap ou Pas Cap, Asmaa Niang revient sur son parcours hors du commun. Née au Maroc, elle arrive en France à 11 ans et surmonte la barrière de la langue avant de découvrir son talent pour le mouvement. Après des expériences en cuisine chez Potel et Chabot, puis chez les sapeurs-pompiers de Paris. Elle débute le judo à 20 ans, un âge tardif pour le haut niveau. Son parcours est marqué par la discipline, la persévérance et une remise en question constante.

Un parcours inspirant : de la résilience à la transmission

Son objectif ? Les Jeux Olympiques. Pari réussi : elle représente le Maroc à Rio en 2016 et à Tokyo en 2020, devenant une figure du judo africain. Durant cette aventure, elle apprend que la rigueur, la nutrition et le mindset sont des piliers essentiels pour atteindre l’excellence.

Aujourd’hui, elle transmet son expérience à travers des conférences et son livre À bras le corps, où elle partage des outils concrets pour développer son potentiel. C’est en étant pompier qu’elle découvre son goût pour l’accompagnement humain, une vocation qu’elle approfondit après sa carrière sportive.

À propos de À bras le corps

Le livre À bras le corps d’Asmaa Niang retrace son parcours et propose des outils concrets pour affronter les défis du quotidien. Elle y partage son expérience de l’accompagnement humain et de la préparation mentale, avec des clés accessibles à tous. Accessible et inspirant, il s’adresse à toute personne cherchant à mieux se comprendre et à se dépasser.

« J’ai réalisé mes rêves, mais ce n’était pas juste pour moi. J’ai compris que mon parcours pouvait inspirer et aider les autres. »

