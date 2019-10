Spareka

Spareka est une entreprise spécialisée dans la vente de pièces détachées et accessoires d’électroménager, de piscines et de motorisation de portails. Elle propose aussi des tutoriels pour diagnostiquer les pannes. Et elle met en ligne des vidéos pour apprendre à réparer. Geoffroy Malaterre est le fondateur de cette entreprise. Il avait déjà créé en 2006 Télécommandes Express. Ces deux sociétés emploient une cinquantaine de salariés.

Une gestion depuis le Brésil.

Entre 2016 et 2019, à la suite de la mutation professionnelle de son épouse, Geoffroy a géré Spareka depuis le Brésil. Il a bien préparé cette gestion à distance en faisant en sorte que les salariés soient plus autonomes. Cet éloignement pendant 3 ans et cette expatriation ont été très formateurs. Geoffroy raconte son expérience dans Label Entreprise.

Demain TV, la télé des entrepreneurs

A l’image de « Label Entreprise », pour celles et ceux qui souhaitent entreprendre, Demain TV réalise de nombreuses émissions qui peuvent vous servir : « T’inquiète… je gère », « Paroles d’expert », ou encore « Business Women ».

« T’inquiète… je gère » donne la parole à de jeunes entrepreneurs. Leur témoignage et leur expérience sont des sources inspirantes et contiennent des infos utiles et pratiques pour se lancer. Cette émission est produite en partenariat avec kangae.fr, le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer.

Chaque mois, « Business Women » met en avant des femmes entrepreneures et « Paroles d’expert», apporte de précieux conseils pour bien gérer au quotidien son entreprise.

Enfin, retrouvez chaque semaine « Label Entreprise ». Cette émission présente des infos concrètes pour créer et développer les entreprises, en donnant la parole aux entrepreneurs. Vous pouvez revoir leurs témoignages dans «Label Entreprise», l’émission télé pour entreprendre.