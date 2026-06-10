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05- le Journal de la formation

Hôtesses de l’air et stewards : les clés pour décrocher un poste

Emission du 10/06/2026
hôtesses de l’air et stewards

Dans cet épisode du Journal de la formation, Lyse Poncety et Rémi Duchange, cofondateurs de SkySuccess, décrivent un marché de l’emploi aérien sous tension. Les hôtesses de l’air et stewards continuent de recruter en France et à l’international. Mais les processus de sélection sont plus exigeants. Notamment sur l’anglais et la préparation aux entretiens. Ces métiers, dits PNC (personnel navigant commercial), restent très recherchés. Ils demandent aujourd’hui une préparation plus structurée pour accéder aux compagnies aériennes.

Les invités observent un décalage de plus en plus marqué entre les opportunités offertes par les compagnies aériennes et la capacité des candidats à franchir les étapes de recrutement. Le secteur reste dynamique, mais tous les profils ne parviennent pas à répondre aux attentes des recruteurs.

Hôtesses de l’air et stewards : un secteur qui recrute mais peine à trouver les bons profils

Un point revient tout au long de l’échange : la montée des exigences en anglais. Le niveau B2 est désormais un prérequis fréquent pour postuler, et les entretiens se déroulent de plus en plus directement en anglais. Dans certains cas, les attentes sont encore plus élevées selon les compagnies et les postes visés.

Les formats de recrutement se sont également diversifiés. Entre entretiens collectifs, mises en situation, tests psychotechniques ou échanges individuels, les candidats doivent s’adapter à des processus plus complexes qu’auparavant. Cette évolution rend la préparation plus déterminante dans la réussite des candidatures.

Dans ce contexte, les intervenants décrivent leur approche de formation comme un accompagnement progressif. Elle commence par un travail sur le niveau d’anglais, puis se poursuit par une préparation aux entretiens et aux différents formats de sélection. L’enjeu est de rapprocher les candidats des conditions réelles de recrutement.

L’échange met également en avant l’importance des qualités humaines attendues dans ce métier : rigueur, gestion du stress, sens du service et capacité à travailler en équipe dans un environnement multiculturel.

Ce regard croisé sur le terrain du recrutement aérien montre un secteur toujours porteur, mais dont les portes d’entrée reposent désormais sur une préparation plus structurée et plus exigeante.

Pour en savoir plus : www.skysuccess.fr

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