Paroles d’entreprise: Peinture Fraîche, bien vivre son travail!

Paroles d’entreprises: Peinture Fraîche, bien vivre son travail!

Être à l’écoute de ses clients, mais aussi de soi-même, de ses envies et besoins est essentiel pour trouver le bonheur en tant qu’entrepreneur. Pour cela pour bien vivre son travail il faut parfois faire des choix dans son organisation.

Peintre décoratrice, Elodie Henry a créé son entreprise de peinture en 2011. Malgré l’augmentation continue des demandes clients depuis 10 ans, elle n’a pas eu l’ambition de développer davantage son entreprise. Car elle souhaitait préserver sa liberté, son bien-être et son équilibre vie professionnel/vie privée.

Dans ce reportage elle explique ses choix et son parcours qui font d’elle, aujourd’hui, une cheffe d’entreprise heureuse et épanouie. Elle a su piloter son entreprise pour être en phase avec ses valeurs, se sentir bien au travail et préserver la passion pour son métier.

Ce reportage vous est proposé en partenariat avec Cerfrance. Le réseau de conseil et d’expertise comptable partenaire de la performance des chefs d’entreprise.