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05- le Journal de la formation

Carrière commerciale : le réseau, un levier pour les femmes

Emission du 03/06/2026
carrière commerciale

Dans cet épisode du Journal de la formation, Jade Nourisson, cofondatrice du Women Sales Club, partage son regard sur la place des femmes dans les métiers commerciaux. Si elles sont nombreuses dans les équipes de vente, leur présence diminue encore lorsqu’il s’agit d’accéder à des postes de management ou de direction. Pour elle, les compétences et l’ambition ne sont pas le principal frein. Le réseau, la visibilité et l’accès à des rôles modèles jouent souvent un rôle décisif dans les trajectoires professionnelles.

Aujourd’hui, les femmes représentent près de la moitié des professionnels des fonctions commerciales. Pourtant, elles sont moins nombreuses parmi les managers. Leur part diminue encore davantage dans les directions commerciales. C’est ce constat qui a conduit Jade Nourisson et son associée à créer le Women Sales Club il y a trois ans.

Carrière commerciale : pourquoi le réseau fait la différence

À l’origine, le Women Sales Club a été pensé comme une communauté d’échange. Son objectif était simple : permettre aux femmes travaillant dans la vente de partager leurs expériences, leurs défis et leurs bonnes pratiques. Aujourd’hui, la communauté rassemble plusieurs milliers de membres en Europe, avec une forte présence en France.

Mais les échanges ont rapidement fait émerger un autre besoin. Les membres recherchaient aussi un accompagnement plus structuré pour faire évoluer leur carrière. Le réseau a donc développé plusieurs programmes de formation adaptés à différents moments du parcours professionnel.

Par exemple, certains programmes accompagnent les femmes qui souhaitent accéder à des fonctions de management. D’autres sont destinés à celles qui veulent renforcer leur expertise ou développer leur leadership. En effet, comme le rappelle Jade Nourisson, il n’est pas nécessaire d’occuper un poste de direction pour exercer un rôle de leader.

L’approche repose sur trois piliers complémentaires : la formation, le co-développement entre pairs et le networking. En parallèle, de nombreux événements permettent aux participantes d’échanger, de développer leur réseau et de créer de nouvelles opportunités professionnelles.

Enfin, pour Jade Nourisson, le réseau reste un levier essentiel d’évolution. Il aide à gagner en visibilité, à se projeter dans de nouvelles responsabilités et à accéder plus facilement à certaines opportunités. C’est cette conviction qui guide les actions menées par le Women Sales Club auprès des femmes engagées dans une carrière commerciale.

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