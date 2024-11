PAROLES D’ENTREPRISE : le financement participatif pour financer une activité

Dans ce reportage vous allez voir comment le financement participatif peut être un véritable levier pour réussir le lancement d’une activité ! Vous allez découvrir la démarche de Floriane Tourrilhes souffleuse de Verre à Lavausseau, dans le département de la Vienne, où son mari est agriculteur céréalier.



Elle exerce cet artisanat d’art depuis la fin de ses études en 2016. Après un BTS design, puis un CAP souffleur de verre au CERFAV elle avait également fait une licence professionnelle entrepreneuriat et management de projets. Elle fait des objet verrerie (vase verre etc ) et des bijoux – ce qui demande deux technique différentes:

-les pièces sont réalisées grâce à la technique du verre soufflé à la canne : le verrier « cueille » du verre en fusion (dans un four à 1100°C), souffle de l’air à l’aide de sa canne et façonne sa pièce, à main levée ou dans un moule.

– la technique du filage de verre au chalumeau, qui consiste à fondre des baguettes de verre et à leur donner une forme. Au début elle a exercé « chez elle » pour le filage au chalumeau , et pour le verre, elle louait une semaine de temps en temps un atelier de soufflage de verre en Dordogne . Et elle ne vendait que sur des salons….



En 2019 elle décide d’avoir un local et un atelier, mais cela demandait un investissement important pour elle et il était difficile de convaincre les banques. Parce qu’elle avait vu des artisans avoir recours au financement participatif, elle se lance dans l’aventure . Une réussite qu’elle nous raconte dans ce reportage.

Aujourd’hui 5 ans après elle a un atelier ouvert (les gens peuvent venir visiter et voir son travail) , elle vend sur place et également sur les salons, son chiffre d’affaire a été multiplié par 6 !! Elle est même en capacité de recruter une salarié sur les périodes d’intense production (l’été notamment). et elle a d’autres projets…

Paroles d’entreprises avec Cerfrance

