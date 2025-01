Féminisons les Métiers d’avenir avec France 2030

Dans cette édition du Journal de la Formation, Centre Inffo et Demain TV vous proposent d’en savoir plus sur les projets qui se mettent en place avec l’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir » qui s’inscrit dans le France 2030.

Dans cette édition Jérôme Joinet reçoit

– Nathalie Bécoulet, Conseillère formation au Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) en charge de France 2030

et

– Emmanuelle Larroque fondatrice et présidente de Social Buider, un des acteurs lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt « Compétences et métiers d’avenir» avec le programme FEMA



Avec ces deux invitées nous faisons un tour d’horizon de l’appel appel à manifestation d’intérêt «Compétences et métiers d’avenir » de France 2030, notamment sur le programme FEMA.

A Propos de FEMA « Féminisons les Métiers d’avenir »

Le programme « Féminisons les Métiers d’avenir » est porté par Social Builder, France Travail et l’Apec. Il est un des lauréats de France 2030.

En partant du constat que 400.000 emplois sont nécessaires d’ici 2030 dans le numérique et que les femmes sont encore sous-représentées dans ces métiers, l’ambition du programme est de féminiser le secteur !

Ce programme a pour mission d’accompagner sur tout le territoire français, des femmes et des organisations, pour enclencher la reconversion des talents féminins vers les métiers du numérique.

Le programme prévoit : un accompagnement personnalisé, avec un bilan personnel, un suivi tout au long du projet de reconversion avec des formations et un accompagnement vers l’emploi avec des entreprises partenaires. Plus d’info ici

A propos de France 2030

Ce plan d’investissement doté de 54 milliards d’euros, piloté par le Secrétariat général pour l’investissement sous l’autorité du Premier ministre, doit permettre de rattraper le retard de la France dans certains secteurs stratégiques en soutenant la recherche, de l’innovation, la formation et de l’industrialisation. .. Il poursuit 10 objectifs et 6 leviers pour mieux comprendre le monde, mieux vivre et mieux produire, à l’horizon 2030. Plus d’infos ici : France 2030

A propos de l’AMI « Compétences et métiers d’avenir »

L’appel à manifestation d’intérêt «Compétences et métiers d’avenir » (AMI CMA) s’inscrit dans le cadre de France 2030. Il vise à répondre aux besoins des entreprises et des institutions publiques en matière de formation, d’ingénierie de formation, initiale et continue, et d’attractivité des formations, pour permettre l’acquisition des compétences nécessaires aux métiers d’avenir de France 2030. Aujourd’hui près de 160 dispositifs de formation sont lauréats sur tout le territoire Français.

plus d’infos ici