Emploi : La SNCF prÃ©voit 1 000 recrutements pour 2018

Emploi : La SNCF prévoit 1 000 recrutements pour 2018

La SNCF ne prend pas de retard pour la nouvelle année. En effet la société de transport ferroviaire française a annoncé aujourd’hui le recrutement de 1 000 conducteurs et conductrices pour 2018. Ces postes concernent l’Île-de-France pour le réseau RER et Transilien.

Chez la SNCF comment ça se passe pour postuler ?

Au niveau du profil des conducteurs et des conductrices. La SNCF propose 3 étapes de définition du profil. Une première partie sur le niveau d’étude allant de « sans diplôme » au « diplôme d’ingénieur« . Ensuite vient la spécialité, qui se détermine suivant le niveau de diplôme du candidat. Et enfin les intérêts, que le candidat souhaite trouver au sein de la SNCF.

La SNCF a mis en place une plateforme de MOOC. Les MOOC sont des cours en ligne destinés à la formation. En effet le site de la SNCF via le site « The MOOC Agency » a créé une plateforme comprenant une séquence introductive et 4 séquences de contenues. La première séquence : « SNCF le ferroviaire et vous ! » présente le processus de recrutement et ce qui est attendu du candidat. La seconde « Les métiers de la conduite » montre les différents métiers de la conduites pour comprendre les implications quotidiennes et les différents corps du métier de conducteur.

La séquence « Signalisation Ferroviaire » forme aux bases de la signalisation du réseau ferroviaire français et la sécurité qui s’applique sur ce réseau. Et enfin, une dernière séquence sur la « Mise en Situation » attend le candidat. Cette séquence permet de tester les connaissances acquises précédemment par le candidat grâce à un simulateur.

Les MOOC, une formation pour aller vers l’emploi

A l’issu de chaque séquence des quiz attendent le candidat pour vérifier si le contenu a été acquis. Et un ultime Quizz permet de valider l’ensemble des thèmes abordés par le MOOC. Si les notes obtenues aux différents test, sont supérieur à 70%, alors une attestation de réussite sera remise aux candidats. Les candidats ayant obtenu les meilleures notes seront directement contactés par l’agence de recrutement de la SNCF. De plus, le site que la SNCF a mis en place, dispose d’un forum pour dialoguer avec les candidats et des membres de l’équipe SNCF.

Grâce à une candidature en ligne (à retrouver ici), ne prenez aucun retard dans la formation grâce aux MOOC et devenez pourquoi pas, l’un des 1 000 nouveaux conducteurs ou conductrices de la SNCF pour l’année 2018.