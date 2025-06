La fonction RH bouleversée : managers, dirigeants… qui tient vraiment les rênes ?

Longtemps cantonnée à l’administratif, la fonction RH est aujourd’hui bousculée. Les attentes évoluent, les outils se transforment, et les responsabilités se partagent désormais entre plusieurs acteurs : RH, managers, direction… Alors, qui tient vraiment les rênes ?

La fonction RH au cœur des transformations de l’entreprise

Dans ce nouvel épisode de Vision, présenté par Laure Brignone, David Lemoine, consultant relations entreprises à l’APEC, partage son analyse du terrain. Avec 28 ans d’expérience dans les ressources humaines, il accompagne au quotidien les entreprises des Pays de la Loire dans leurs recrutements et la gestion des compétences.

Pour David Lemoine, la fonction RH est désormais collective, managers, RH et dirigeants partagent les responsabilités. Dans les PME comme les grands groupes, les managers sont au cœur du recrutement et de la fidélisation, ils jouent aussi un rôle clé sur la QVT et l’animation des équipes. De leur côté, les RH doivent se recentrer sur la stratégie et gagner du temps grâce au digital.

Mais la transformation ne peut se faire sans un engagement fort de la direction. En impulsant une vision claire, en favorisant la transparence et la circulation de l’information, les dirigeants donnent le ton d’une culture managériale durable.

La fonction RH ne peut plus fonctionner seule. Face à des enjeux toujours plus complexes – attractivité, rétention, montée en compétences – elle s’incarne dans un écosystème : RH, managers et dirigeants doivent avancer ensemble.