Assurer son avenir dans les métiers du chiffre avec l’ENGDE

Christelle Jondot Directrice de l’ENGDE est l’invitée de cette édition de Scroll ton Futur. Elle vous présente l’ENGDE, une école qui dispense depuis près de 60 ans des formations de référence en audit, finance, comptabilité et gestion, à Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Paris, Reims, Rennes et Toulon.

L’école est également labellisée « École de la profession » par le Conseil National de l’Ordre des Experts-Comptables. Cela regroupe tous les experts-comptables de France, sous la tutelle du Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget.

L’ENGDE propose des formations de référence pour la profession :

Programme Expertise Comptable : préparation aux diplômes d’État de comptabilité (DCG, DSCG et DEC)

Programme Grande École délivrant des certifications professionnelles reconnues par l’État :

Niveau 5 (A l’issue de la 2ème année du Bachelor Paie et Gestion Sociale)

Niveau 6 (A l’issue du cycle Bachelor)

Niveau 7 (au terme du cycle Mastère)

L’ensemble des formations proposées en initial, en alternance et à la carte, est complété par des séminaires de révision au DCG et au DSCG. plus d’info : www.endge.fr