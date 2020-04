ECITV : les formations au digital et à la communication audiovisuelle

Le confinement se poursuit et les études ne s’arrêtent pas pour autant. Bien au contraire ! Learning Live revient encore pour vous faire découvrir une nouvelle école, de nouveaux métiers. Et peut-être, qui sait, votre futur métier !

Cap sur des métiers émergents et très probablement d’avenir : les métiers du web, du digital et de l’audiovisuel. Cap sur le 15ème arrondissement au coeur de Paris, à l’ECITV.

Les métiers d’internet et de l’audiovisuel sont aujourd’hui indispensables dans une société en phase avec les transitions numériques. Côté emploi, c’est un secteur qui ne cesse de recruter. En effet, internet représente plus de 30% des emplois générés en France ces 15 dernières années, avec plus de 100 000 nouvelles embauches chaque année. Des métiers en demande mais qui demandent à être formé.

ECITV : se former en situation professionnelle

Loin des formations théoriques, l’ECITV a à coeur de professionnaliser au maximum ses étudiants. Que ce soit par la pédagogie de l’école ou par l’alternance et la mise en situation professionnelle. L’ECITV s’efforce de faire de ses étudiants, les meilleurs professionnels de demain. De bac à bac +5, les formations dispensées au sein de cette école vont du digital marketing à la communication audiovisuelle, en passant par la big data et l’intelligence artificielle.

Adaptée aux nouveaux besoins de ces métiers, l’ECITV met à la disposition de ses étudiants du matériel de professionnel. Les étudiants, régulièrement mis en situation d’entreprise, avec de vrais clients, jouissent de ces équipements pour produire leurs contenus. Et ainsi acquérir un maximum de compétences, en situation réelle.

Découvrez les formations proposées, et reconnues par l’État, à travers le témoignage de nos invités :

Des métiers d’avenir et en constante demande, des formations en alternance dès la deuxième année et professionnalisante toute l’année… Learning Live vous présente l’ECITV, la grande école du web, du digital et de l’audiovisuel !

