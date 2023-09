Jérôme Joinet reçoit Férielle Deriche la directrice du SIBCA au sein même du salon de l’immobilier bas carbone pour une édition spéciale du Journal de l’Emploi. Le salon se tenait du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris.

Le SIBCA révèle un bilan positif

Férielle Deriche parle d’une augmentation de la fréquentation du salon de 30 %. En effet, 8 000 personnes étaient présentes sur le salon, 150 stands avec des promoteurs, constructeurs et spécialistes de la maîtrise de risques qui recrutent des centaines de nouveaux profils. Certaines des entreprises présentes sur le salon proposent jusqu’à 600 offres d’emploi.

Cette édition 2023 était la deuxième, la première en 2022 ayant été un franc succès, Ferielle Deriche a décidé de reconduire l’événement. La directrice du SIBCA insiste pour une collaboration entre les écoles, les étudiants et les entreprises. Tout ce beau monde contribuera à atteindre l’objectif O carbone prévu pour 2050.

Effectivement, les jeunes sont de plus en plus sensibles à la transition écologique. De plus, dans le secteur du bâtiment, de nombreux métiers sont en train de naître afin d’atteindre cet objectif. D’ici à 2030, c’est 200 000 nouveaux emplois qui seront créés dans le but d’atteindre l’objectif fixé par la nouvelle réglementation RE22 qui mesure le CO2 au mètre carré. Les sociétés auront besoin de nouveaux profils liés à la responsabilité sociétale des entreprises.

La chaîne demain partenaire du SIBCA

La chaîne demain TV était présente sur le salon du SIBCA. Nous avons rencontré les entreprises qui recrutent dans ce secteur du Bâtiment Bas Carbone. Des émissions à découvrir sur notre antenne et sur notre chaîne youtube.