« T’inquiête…. je gère » avec Anaïs Le Borgne et Fukuro

Fukuro, une idée de café, salon de thé et fleuriste

Fukuro, un futur café, salon de thé et fleuriste est porté par Anaïs Le Borgne. Cette idée a permis à Anaïs d’être lauréate du concours « Ose Entreprendre » by Kangae. Kangae est la plateforme qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans l’envie d’entreprendre. Pour l’instant, Anaïs est encore en phase de formation.

Bien se former avant de se lancer

Actuellement, Anaïs multiplie les stages à l’étranger pour apprendre auprès de professionnels. Elle s’est réorientée. Diplômée d’un BTS, elle était auparavant opticienne. Et la Mission Locale et le Groupement de Créateurs l’accompagnent pour mener à bien ce projet.

Kangae un site pour jeunes entrepreneurs

Si vous avez entre 15 et 25 ans, si vous avez des envies, des idées, des projets, rendez-vous sur kangae.fr. Kangae c’est le site qui donne aux jeunes de 15 à 25 ans le goût de se lancer. Et donc, si comme Anaïs, vous avez un projet, alors rendez-vous sur kangae pour bénéficier des conseils et des témoignages de jeunes entrepreneurs et d’experts. Vous pouvez aussi retrouver l’ensemble des témoignages des invités sur « T’inquiète… je gère »