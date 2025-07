Recrutement inclusif : France Travail innove avec l’art et le sport

Et si on recrutait autrement ? C’est le pari de France Travail, qui développe plusieurs méthodes dites “inclusives” pour accompagner les personnes éloignées de l’emploi. L’idée : sortir du cadre classique du CV et des diplômes pour privilégier l’expérimentation, les compétences et les savoir-être. Olivier Paschung, directeur départemental délégué dans le Val-d’Oise présente ces dispositifs dans le Journal de l’Emploi.

Recrutement inclusif : France Travail mise sur l’expérientiel

Parmi les dispositifs “Du stade vers l’emploi” mise sur une journée de sport partagée entre recruteurs et demandeurs d’emploi, dans un cadre anonyme. Cette formule permet aux entreprises d’évaluer des qualités humaines et relationnelles, dans un environnement moins formel. En 2024, plus de 130 opérations ont été organisées en Île-de-France.

Autre approche, la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS), qui repose sur des exercices pratiques conçus selon les besoins des employeurs. Les candidats n’ont pas à présenter de CV : ils démontrent leurs capacités en situation. Cette méthode séduit aussi bien les secteurs en tension que de grands groupes à la recherche de profils atypiques.

La période d’immersion facilitée permet à un candidat de tester un poste directement en entreprise. Pour l’employeur, c’est un moyen d’observer les aptitudes concrètes. Pour le demandeur d’emploi, c’est l’occasion de confirmer ou réajuster son projet professionnel. Ce format reste apprécié pour son efficacité.

Enfin, le dispositif “L’art d’accéder à l’emploi” s’appuie sur des ateliers artistiques menés en groupe, au sein de structures culturelles. Sur trois à six semaines, les participants travaillent leur posture professionnelle tout en renouant avec leurs capacités d’expression et leur confiance en eux. L’initiative s’adresse notamment aux publics les plus éloignés de l’emploi.