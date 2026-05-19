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12 - Paroles d'agriculteur

Agriculture: s’installer, être rentable sans sacrifier son temps libre

le 19/05/2026 - Durée 5 minutes
être rentable sans sacrifier son temps libre

Peut-on réussir en agriculture sans sacrifier sa vie personnelle ? Pour Benoît Jacquot, la réponse est clairement oui. Ancien cadre industriel devenu céréalier bio dans le Jura, il a construit une exploitation agricole rentable autour d’un objectif simple : travailler moins, mais mieux.

Son parcours casse les clichés sur le métier d’agriculteur. Là où beaucoup associent encore agriculture à surcharge de travail, endettement et faibles revenus, Benoît Jacquot défend un modèle basé sur l’optimisation du temps, la maîtrise des coûts et la recherche d’un véritable équilibre de vie. Il a décider de s’installer, sans sacrifier son temps libre tout en étant rentable.

Une reconversion pensée comme un projet de vie

Après vingt ans dans l’industrie, Benoît Jacquot décide de se reconvertir dans l’agriculture biologique. Mais hors de question pour lui de reproduire un modèle épuisant. Son ambition était claire : atteindre un revenu horaire comparable à celui de son ancien métier.

Pour réussir cette transition, il suit plusieurs formations agricoles à distance avant de reprendre, en 2019, une exploitation de 92 hectares en grandes cultures bio. Rapidement, il comprend qu’il devra miser sur la coopération pour limiter les investissements et gagner en efficacité.

Avec un agriculteur voisin, il mutualise matériel et chantiers agricoles. Cette stratégie lui permet de réduire fortement ses charges mécaniques tout en sécurisant son activité. Une approche simple mais redoutablement efficace.

Une agriculture bio rentable grâce à l’organisation

Le modèle économique de Benoît Jacquot repose sur trois piliers :

  • une organisation du travail rigoureuse ;
  • des charges maîtrisées ;
  • des débouchés sécurisés.

Pour stabiliser ses revenus, il cofonde un groupement d’intérêt économique avec d’autres céréaliers bio afin de négocier directement avec les meuniers et industriels. Résultat : des prix plus stables et moins de dépendance aux fluctuations du marché bio.

Côté terrain, il privilégie des pratiques agricoles sobres : peu d’intrants, couverts végétaux et matériel limité. Son objectif n’est pas de produire toujours plus, mais d’augmenter la rentabilité par hectare et par heure travaillée.

Agriculture: Travailler moins pour vivre mieux

L’un des aspects les plus surprenants de son organisation concerne son temps de travail. Pendant trois ans, Benoît Jacquot a analysé précisément chaque tâche réalisée sur son exploitation.

Cette méthode lui a permis d’identifier les activités chronophages et peu rentables afin de les simplifier, les optimiser ou les déléguer. Aujourd’hui, il travaille en moyenne moins de 30 heures par semaine hors périodes de récolte.

Contrairement à beaucoup d’exploitants, il refuse la logique d’agrandissement permanent. Selon lui, ajouter des hectares signifierait davantage d’investissements et plus de travail sans réel gain financier.

Une autre vision de la réussite agricole

Pour Benoît Jacquot, la réussite ne se mesure pas à la taille du matériel ou au nombre d’heures passées dans les champs. La vraie performance réside dans la capacité à préserver sa liberté, son temps et son équilibre personnel.

Le temps gagné lui permet de s’investir dans des associations, de partir randonner en montagne et de profiter davantage de sa vie familiale. Une philosophie qui attire aujourd’hui de nombreux agriculteurs en quête d’un modèle plus durable et plus humain.

Son expérience montre qu’il est possible de construire une agriculture bio rentable sans sacrifier sa santé ni sa qualité de vie.

Paroles d’Agriculteur avec Cerfrance

Ce reportage vous est proposé en partenariat avec Cerfrance, premier réseau associatif de conseil et d’expertise comptable. Présent partout en France, il accompagne les entrepreneurs dans la gestion, la comptabilité et la stratégie d’entreprise. Avec plus de 320 000 clients et 720 agences, Cerfrance intervient dans tous les secteurs, de l’agriculture au commerce en passant par l’industrie. Son rôle : conseiller et soutenir les dirigeants à chaque étape de leur activité, y compris en période de turbulence. Paroles d’Agriculteur donne la parole aux entrepreneurs qui font face aux défis concrets de leur métier.

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