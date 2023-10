Gaëtane Fernique, responsable des ressources humaines chez Mathis a été l’invitée de Jérôme Joinet pour une édition spéciale du Journal de l’Emploi sur le Salon de l’Immobilier Bas Carbone. Cette entreprise, vieille de 200 ans spécialiste de la construction bois, répond aux enjeux de l’objectif zéro carbone.

Le bois, matière première de Mathis

La société basée en Alsace est devenue spécialiste de la construite en bois. L’objectif de Mathis est d’innover l’utilisation du bois dans le monde de l’immobilier. La société s’occupe des projets de la conception à la construction sur chantier en passant par la fabrication des matériaux. Par ailleurs, l’objectif de Mathis est de mieux consommer le bois, consommer 100 % français et construire bas carbone, voire zéro carbone.

Mathis est engagée dans des projets du marché public comme rénover des écoles, gymnases ou encore des constructions de logements et bureaux. La société travaille aussi sur des grands projets tels que le siège social de l’office National des Forêts ou même le Grand Palais Ephémère du SIBCA entièrement fait de bois.

Les ingénieurs doivent davantage s’intéresser au bois

Gaëtane Fernique parle d’une pénurie d’ingénieurs spécialistes du bois. Pour y remédier, la société recherche jusque dans les écoles des profils adaptés. En attendant, Mathis ouvre des postes d’opérateurs machine à commande numérique ou encore de conducteurs de travaux. La société recrute aussi des commerciaux, RH et même des chefs de projets et chefs équipes levageur. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’entreprise.

Les profils recherchés par la société Mathis sont des personnes en capacité de travailler pour une société à taille humaine avec un bon esprit d’équipe. Il faut aussi avoir une bonne capacité d’adaptation pour la fiabilisation des procédés. En somme, Mathis recherche des personnes dévouées à la cause écologique et prêtes à découvrir tous les secrets du bois.