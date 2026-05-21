Cap ou Pas Cap ? Faire de son handicap une force

Virginie Delalande, conférencière Internationale est l’invitée de de cette édition de CAP ou PAS CAP ? Avec Julienne Nadin elle revient sur son parcours, commencé comme avocate, puis directrice de marketing et enfin conférencière. Un parcours étonnant pour cette femme née malentendante. Un parcours fait de défis, de persévérances et de choix forts.

Pour elle son credo c’est : « Kiffe ton Handicap ! » qui est d’ailleurs le titre d’un livre publié chez Dunod et un Mouvement. C’est un manifeste pour une rébellion contre la société qui exclut tout ce qui ne rentre pas dans ses cases. Mais c’est aussi un guide qui permet d’utiliser toute singularité comme un tremplin pour un épanouissement personnel.. Avec elle, le handicap n’est pas un obstacle, mais une porte ouverte sur un monde autre…