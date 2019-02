Paris pour l’emploi des jeunes: 4500 offres à pourvoir !

Le salon pour l’emploi des jeunes

Vous êtes jeunes, vous cherchez un emploi ? Paris pour l’emploi des jeunes, salon organisé par Carrefour emploi a lieu le 21 février de 10 à 18h au Paris Event Center, Porte de la Villette.

Dans cette édition du Journal de l’emploi, nous recevons:

Simon Musella, chargé de projets relations entreprise à l’association régionale des missions locales d’Ile-de-France, partenaire du salon Paris pour l’emploi. Il nous dresse le programme du salon: 300 entreprises, 4500 offres à pourvoir en CDD, CDI, alternance etc. Des conférences et des ateliers pour faciliter les rencontres entre candidats et employeurs.

N’oubliez pas votre CV ! Mais cette année il faudra venir en basket également! Car vous aller faire du sport. Simon Musella vous explique tout dans l’émission.

Pour plus d’informations concernant le salon:

Carrefour emploi salon Paris pour l’emploi des jeunes