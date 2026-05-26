L’Atelier des Chefs révolutionne la formation aux métiers manuels grâce au digital

Nicolas Bergerault, un des trois cofondateurs de l’Atelier des Chefs est l’invité de cette édition du Journal de la Formation. Vous allez Découvrir comment L’Atelier des Chefs transforme la formation aux métiers manuels grâce au digital : cuisine, bâtiment, mécanique, coiffure, artisanat… Cet organisme de formation propose ainsi plus de 30 formations. Avec des formations diplômantes adaptées aux reconversions professionnelles et aux métiers en tension.

Formation digitale : pourquoi les métiers manuels séduisent de plus en plus

Longtemps dévalorisés, les métiers manuels connaissent aujourd’hui un véritable retour en force. Cuisine, pâtisserie, plomberie, électricité, mécanique ou encore coiffure attirent désormais des milliers de Français en quête de sens, de reconversion professionnelle ou d’un métier plus concret. Dans cette émission du Journal de la Formation, Nicolas Bergerault, cofondateur de L’Atelier des Chefs, explique comment son organisme de formation a réussi à digitaliser l’apprentissage de 31 métiers artisanaux et techniques.

Créé il y a plus de 20 ans, L’Atelier des Chefs propose des formations diplômantes dans des secteurs qui recrutent massivement. Les métiers dits “de la main” souffrent aujourd’hui d’une importante pénurie de main-d’œuvre, notamment dans la restauration, le bâtiment ou les services à la personne. Face à cette réalité, la formation en ligne apparaît comme une solution innovante et accessible.

Reconversion professionnelle et métiers en tension : une nouvelle dynamique

Initialement pensé pour les adultes en reconversion professionnelle, le modèle attire désormais un public beaucoup plus large. Des trentenaires, quarantenaires, étudiants en grandes écoles ou jeunes diplômés choisissent de compléter leur parcours avec un CAP en cuisine, plomberie ou boulangerie afin d’acquérir des compétences concrètes et valorisables.

L’Atelier des Chefs revendique déjà plus de 400 000 apprenants formés ou en cours de formation, avec un taux de réussite particulièrement élevé aux examens. Grâce à un système mêlant cours théoriques en ligne et exercices pratiques à domicile, les apprenants peuvent se former à leur rythme tout en préparant des diplômes reconnus par l’État.

Des formations digitales accessibles toute l’année

L’un des principaux avantages du modèle repose sur la flexibilité. Contrairement aux cursus traditionnels avec une rentrée annuelle, les formations peuvent débuter quasiment à tout moment. Cette souplesse permet aux candidats de ne pas attendre plusieurs mois avant de changer de voie ou de démarrer un apprentissage.

Les formations sont également finançables via le CPF et accessibles en apprentissage, avec une prise en charge par les entreprises et les opérateurs de compétences. Au-delà des compétences techniques, L’Atelier des Chefs accompagne aussi les futurs artisans dans la gestion d’entreprise, l’entrepreneuriat et même l’intégration de l’intelligence artificielle dans leur activité.

L’avenir des métiers artisanaux à l’ère de l’IA

À l’heure où l’intelligence artificielle transforme de nombreux emplois, les métiers manuels apparaissent comme des professions durables et porteuses d’avenir. Pour Nicolas Bergerault, cette évolution explique l’engouement croissant pour les métiers artisanaux, considérés comme plus humains, concrets et difficilement remplaçables par l’IA.