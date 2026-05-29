Métiers de la cybersécurité : 30 000 postes annoncés d’ici 2030

Dans cet épisode du Journal de la formation, la cybersécurité est abordée à travers un constat simple : les besoins en compétences augmentent fortement. Les entreprises recherchent davantage de profils qualifiés, tandis que les recrutements restent difficiles. Patrice Chelim, cofondateur de CSB.school, revient sur ces enjeux.

La cybersécurité occupe aujourd’hui une place centrale. Les attaques se multiplient et les usages numériques se sont généralisés. Les entreprises doivent donc renforcer leur protection. Cela concerne aussi bien les grandes structures que les PME. Les particuliers sont également exposés.

Cybersécurité : un secteur en forte croissance et en quête de compétences

Pour Patrice Chelim, la cybersécurité n’est pas un métier unique. C’est un domaine à part entière. Il regroupe une trentaine de métiers différents. Certains sont techniques, liés aux réseaux et aux infrastructures. D’autres portent sur la gouvernance et la conformité. D’autres encore concernent la gestion des risques ou la gestion de crise.

Certaines projections évoquent jusqu’à 30 000 postes d’ici 2030. Le recrutement reste difficile dans le secteur.

CSB.school forme des étudiants pour répondre à ces enjeux. L’école est basée à Lyon. Elle accompagne des parcours du bac au bac+5. La formation repose sur plusieurs axes. Les étudiants travaillent sur les fondamentaux techniques comme les systèmes et les réseaux. Ils abordent aussi la gestion des risques et la conformité. Le cursus intègre également des certifications professionnelles reconnues.

L’alternance occupe une place importante dans le parcours. Elle permet aux étudiants de se confronter directement aux réalités du terrain. L’objectif est de rendre les profils opérationnels plus rapidement, sans brûler les étapes de l’apprentissage.

Le secteur reste exigeant. L’expertise se construit dans le temps. Elle repose sur l’expérience et la pratique. La formation ne s’arrête donc pas aux études. L’évolution des technologies impose un apprentissage continu, indispensable pour suivre les transformations rapides du domaine.