Salon Générations reconversion 2024

Transitions pro Île-de-France organise les 27 et 28 septembre 2024 un salon gratuit: Générations reconversion au port de Javel dans dans le 15e arrondissement. 2 jours pour changer de métier ! 2 jours pour rencontrer tous les acteurs qui peuvent vous aider et découvrir les témoignage de ceux qui l’ont fait.

Les Enjeux de la Transition Professionnelle en France : Un Défi et une Opportunité

La transition professionnelle est devenue un sujet central dans le paysage économique et social français. Face à un marché du travail en constante évolution, marqué par l’essor des nouvelles technologies, la mondialisation et les crises économiques, la reconversion professionnelle apparaît comme une nécessité pour de nombreux travailleurs. Mais quels sont les enjeux de cette transition en France ?

Un Contexte Économique et Social en Mutation

La France, comme beaucoup d’autres pays, traverse une période de profondes mutations économiques et sociales. La digitalisation, l’automatisation et l’intelligence artificielle transforment les métiers traditionnels et en créent de nouveaux. Selon une étude de McKinsey, environ 20% des emplois actuels pourraient disparaître d’ici 2030, remplacés par des tâches automatisées. Cette évolution impose aux travailleurs de s’adapter en acquérant de nouvelles compétences.

Les Défis de la Reconversion Professionnelle

La reconversion professionnelle n’est pas sans défis. Pour beaucoup, changer de carrière signifie retourner sur les bancs de l’école, souvent après des années passées dans un secteur spécifique. Cela peut être intimidant, surtout pour les travailleurs plus âgés. De plus, le coût de la formation et la perte potentielle de revenus pendant cette période de transition sont des obstacles majeurs.

Les entreprises, de leur côté, doivent également s’adapter. Elles doivent investir dans la formation continue de leurs employés et créer des environnements de travail flexibles qui favorisent l’apprentissage et l’innovation. La reconversion professionnelle nécessite donc une collaboration étroite entre les employeurs, les employés et les institutions de formation.

Les Opportunités de la Transition Professionnelle

Malgré ces défis, la transition professionnelle offre également de nombreuses opportunités. Pour les individus, c’est l’occasion de redéfinir leur carrière, de trouver un emploi plus aligné avec leurs passions et leurs compétences, et de se réinventer. Pour les entreprises, c’est une chance de bénéficier de talents diversifiés et de renforcer leur compétitivité.

En France, plusieurs initiatives ont été mises en place pour faciliter cette transition. Le Compte Personnel de Formation (CPF), par exemple, permet aux travailleurs de cumuler des heures de formation tout au long de leur carrière. Les dispositifs de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) et de Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) offrent également un soutien précieux.



Et surtout vous avez un acteur central: Transitions Pro. Cet organisme partitaire dispose de délégations régionales qui peuvent vous accompagner dans vos démarches. Parce qu’il existe de nombreux acteurs et interlocuteurs possibles, parce que le choix d’une reconversion peut être difficile, Transitions Pro Île-de-France organise pour la deuxième année consécutive une salon, un véritable carrefour de de la reconversion : Générations reconversion.

Générations reconversion 2024 un rendez-vous à ne pas manquer

Transitions Pro Île-de-France, vous propose une véritable Cité de la reconversion les 27 et 28 septembre 2024 aux Yachts de Paris – Port de Javel dans le 15e arrondissement. s métiers et entreprises qui recrutent. Générations Reconversion est un événement unique et inédit, à la croisée d’un salon et d’un nouveau mode de rencontre. Tous les acteurs de la reconversions seront présents organisés en espaces thématiques:

– la Place de l’Orientation, votre point de départ vers une nouvelle carrière.

-Le Boulevard du Conseil en Évolution Professionnelle, où des experts vous guideront dans votre projet.

–Le Croisement des Métiers : pour découvrir les métiers porteurs et les chemins possibles pour y accéder.

–La Rue des Écoles : avec des informations sur les formations et les cursus adaptés à votre projet professionnel.

–La Place des Financeurs : pour financer votre reconversion.

–Les Allées de la Formation : Un lieu où les innovations pédagogiques et les nouvelles technologies se rencontrent pour vous offrir les meilleures opportunités d’apprentissage.

Il y aura également des des Conférences, des Tables Rondes et des Job Dating!

Le salon est gratuit mais il faut s’inscrire : lien direct

Info Pratiques:

27-28 SEPT. 2024

PARIS – PORT DE JAVEL

MÉTRO 10 : JAVEL-ANDRÉ CITROËN – RER C / BUS 30, 88 & 62 : JAVEL

DE 9H À 18H – ENTRÉE GRATUITE

