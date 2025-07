Comment les entreprises peuvent-elles faire face à la pénurie de compétences ?

Face à la pénurie de compétences, la formation continue devient un levier central de transformation. Dans Le Journal de la Formation, Vincent Belliveau, Directeur International de Cornerstone décrypte les défis RH à venir.

La formation continue, réponse clé à la pénurie de compétences

Selon le Forum économique mondial, 140 millions d’emplois seront créés d’ici 2030, tandis que 92 millions disparaîtront. Ces chiffres traduisent une tension forte sur le marché du travail : les entreprises doivent se réorganiser rapidement, mais peinent à trouver les compétences nécessaires pour accompagner leur transformation.

Pour Vincent Belliveau, le déficit de compétences reste l’un des principaux freins à l’adaptation des entreprises aux grandes transitions; écologiques, technologiques, démographiques. Former ne suffit plus : encore faut-il savoir quelles compétences développer, chez qui, et comment.

Cornerstone propose une analyse structurée du problème. L’enjeu n’est plus seulement de former massivement, mais de cartographier les lacunes réelles, d’identifier les potentiels internes, et de concevoir des parcours individualisés.

Mais au-delà des outils, c’est une culture de l’apprentissage qu’il faut instaurer. La France dispose d’un cadre réglementaire solide, qui oblige à investir dans la formation. Pourtant, cette obligation reste parfois trop rigide, notamment face aux besoins urgents et mouvants des entreprises. Pour avancer, il faut concilier cadre légal, stratégie RH, et engagement individuel.

Dans des secteurs en pleine mutation, automobile, énergie, numérique; l’enjeu est clair : anticiper la pénurie de compétences en formant mieux, et plus vite.

À propos

Cornerstone est un éditeur mondial de solutions dédiées à la gestion des talents et à la formation continue. Présente dans près de 200 pays, l’entreprise accompagne plus de 7 000 clients et s’appuie sur une base de 140 millions d’utilisateurs pour proposer des outils de cartographie des compétences, de mobilité interne et de recommandation de parcours de formation, alimentés par l’intelligence artificielle.