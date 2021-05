Business Women: le leadership au féminin

Business Women: qu’est-ce que le leadership au féminin?

Le Leadership est-il inné ? Le leadership au féminin est-il insuffisamment valorisé ?

Deux constats: 1- il n’y a encore que 30% de femmes créatrices d’entreprises chaque année. 2- La parité H/F dans les comités de direction de nombreuses n’est pas encore atteinte!

C’est pour cela que Business Women voulait en savoir plus sur le leadership au féminin.

Dans cette édition Linda Labidi reçoit :

– Jenny Chammas, Master Coach, spécialisée dans l’accompagnement des leaders et fondatrice du podcast Femme Ambitieuse, le premier podcast sur le leadership au féminin (jennychammas.com)

et

– Sophie Valicon, Business coach qui accompagne depuis 20 des Start-up a fort impact de développement. www.sophievalicon.com

Business Women: l’émission des femmes qui entreprennent!

Chaque mois, Business Women met en avant les femmes entrepreneures. Elles débattent sur un thème autour de l’entrepreneuriat. C’est également l’occasion de découvrir leur activité. Les réseaux d’accompagnent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee) sont également mis en avant. Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women. Cette émission, animée par Linda Labidi est réalisée en partenariat MAAF PRO, Bpifrance, BGE, Initiative France, Réseau Les Prem1ères et le MoovJee .

Business Women : Jenny Chammas, Master Coach

Jenny Chammas est Master Coach certifiée par The Life Coach School, diplômée de Sciences-Po et de l’Institut Français de la Mode. Après 10 ans de carrière dans le management à l’international, Jenny est aujourd’hui à la tête de son entreprise de coaching. Depuis plusieurs années, elle s’épanouit pleinement en évoluant notamment dans l’accompagnement des femmes leaders. Pour cela elle a notamment créé un podcast Femme Ambitieuse, le premier podcast sur le leadership au féminin qui propose des interview de dirigeantes, des conseils et des analyse. Elle a également écrit un Livre « Ambitieuse et épanouie » (Ed . W. Books), un guide pratique pour apprendre à concilier sereinement vie pro et vie perso.

Business Women : Sophie Valicon, Business coach

Après un début de carrière dans des grands groupes comme L’Oréal et PwC, Sophie a choisi l’entrepreneuriat en 2000 : incubateur, startups, freelance en conseil en marketing et business développement pour des startups et des PME. Depuis 2008, Sophie est spécialisée en coaching individuel d’entrepreneurs. Elle a développé sa propre méthodologie RSM (Rapid Success Method) qui permet d’atteindre les objectifs souhaités en un temps record. Son coaching permet à ses clients, porteurs de projet et dirigeants, non seulement de surmonter des difficultés mais également d’être alignés avec leurs objectifs Business pour réussir mieux et plus vite. Sophie intervient majoritairement auprès de startups à impact et d’entreprises fondées ou co-fondées par des femmes.

Business Women: Aurélie Thevenet fondatrice de Linestie

Ce mois-ci Business Women vous propose un focus sur Aurélie THEVENET la fondatrice de LINESTIE. Linestie est une application de communication entre les structures d’accueil (EHPAD, MAS, IME), les résidents et les familles. L’ambition d’Aurélie est de rapprocher les familles, les résidents et la structure d’accueil. Aurélie THEVENET a été accompagnée l’incubateur Les Premières Nouvelle Aquitaine, Ainsi, elle a pu être aidée au moment du démarrage et la première année de lancement Linestie. Aujourd’hui, c’est plus de 40 établissements qui peuvent partager photos, infos, événements, gazette etc… aux familles et aux résidents !