Les Passagers du Vent : une reprise d’entreprise réussie.

Installées à Talloires, sur les bords du Lac d’Annecy, les sociétés « Les Passagers du Vent » et « l’Ecole les Passagers du Vent » sont spécialisées dans les activités liées au parapente. Et au fil des années, ces sociétés se sont imposées comme un acteur incontournable d’un marché en développement. Cette longévité peut être résumée autour de trois adjectifs : passion, professionnalisme, compétence. Mais il ne faut pas oublier une certaine capacité d’adaptation. En effet, cette capacité a permis de transformer un projet construit sur une envie, en une entreprise qui conjugue passion et chiffre d’affaires.

Aujourd’hui cette entreprise est gérée par Christophe Lidy, Vincent Lebeau et Romain Fabre. Objectif pour les trois associés : poursuivre l’aventure débutée il y a 25 ans. Alors, découvrez leur histoire dans ce nouveau numéro de Paroles d’Entreprise. Et partagez d’autres parcours d’entrepreneurs en replay sur Paroles d’Entreprise..