Envie de changer de voie ? Rendez-vous au salon Génération Reconversion

Les métiers évoluent, les marchés se transforment. La reconversion professionnelle s’impose par nécessité pour certains, par envie pour d’autres. Dans Le Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Stéphane Mas, directeur de Transition Pro Île-de-France. Ensemble, ils présentent la troisième édition du salon Génération Reconversion, les 26 et 27 septembre 2025, à la Cité internationale universitaire de Paris.

Transition Pro Île-de-France : des dispositifs concrets pour changer de voi

Transition Pro Île-de-France accompagne les salariés qui veulent changer de métier. L’organisme finance les reconversions grâce à des dispositifs comme le Projet de Transition Professionnelle (PTP), qui permet de se former tout en conservant son salaire. Il a aussi lancé la Maison de la reconversion, un lieu physique pour accueillir celles et ceux qui souhaitent franchir le cap. Sur place : conseils, outils numériques, espace de coworking, témoignages inspirants et partenaires mobilisés à chaque étape. Un cadre rassurant et collectif pour amorcer un nouveau départ.

Salon Génération Reconversion 2025 : 2 jours pour tout changer

Le salon Génération Reconversion prolonge cette dynamique pour sa 3ème édition. Véritable “méga maison de la reconversion”, il rassemble tous les acteurs utiles : organismes de formation, financeurs, experts de l’évolution professionnelle, employeurs et institutions.

En 2025, deux grands thèmes seront mis en avant :

– L’intelligence artificielle, avec un espace dédié aux nouveaux métiers du numérique.

– La reconversion des seniors, dans un contexte où les carrières s’allongent.

Intelligence artificielle, métiers du soin, tertiaire : les secteurs qui recrutent

L’intelligence artificielle crée des emplois; en Île-de-France, le secteur est passé de 11 000 à 77 000 postes entre 2018 et 2023. D’autres domaines restent en forte tension : le sanitaire et social (hôpitaux, EHPAD, aide à la personne) ou encore le tertiaire (RH, paie, comptabilité), très présent dans les sièges sociaux et cabinets de la région.

Un accompagnement sur mesure pour franchir le cap sereinement

Changer de métier fait peur. Mais on peut se faire accompagner. Transition Pro Île-de-France et ses partenaires proposent un suivi à chaque étape. Ils aident à clarifier les projets, à trouver les bons interlocuteurs, et à passer à l’action. Le salon Génération Reconversion 2025 concentre tous ces outils, dans un seul lieu, pendant deux jours.