Jerome Joinet a reçu Marc Lafont, président exécutif de Wo2 pour une édition spéciale SIBCA au sein même du Salon de l’Immobilier Bas Carbone. Les thèmes abordés avec lui sont la décarbonation, la transition écologique ou encore les projets immobiliers verts.

Une société engagée

Wo2, avec 750 millions d’euros de fonds réalise des bureaux bas carbone notamment pour le projet Grand Paris. L’entreprise a même été classé 1ᵉʳ maître d’ouvrage en 2021 par le label BBCA. La société respecte effectivement toutes les lois en vigueur et se donne l’objectif d’aller le plus loin possible en termes de transition écologique.

L’entreprise ne collabore qu’avec des entreprises ayant des projets compatibles aux objectifs de Paris Bas Carbone. C’est-à-dire que la construction des édifices ne doit pas émettre de CO2 ou très peu. Depuis la fondation de la société en 2014, Wo2 a bien grandi ! Aujourd’hui, Wo2 c’est 25 employés avec une moyenne d’âge inférieur à 30 ans. Marc Lafont explique que les jeunes sont très engagés pour la transition écologique et très sensibles aux problèmes environnementaux. Selon le directeur exécutif de cette société, ce sont plutôt les écoles qui doivent se mettre à la page.

En effet, la France étant traditionnellement spécialiste du béton, les écoles abordent plus amplement cette technique connue et reconnue. Or, nous sommes arrivés à une ère à laquelle il faut oser les nouveaux matériaux. Wo2 utilise alors du bois ou encore des végétaux.

Wo2 est une société avec une très haute performance industrielle et environnementale.

Côté recrutement, l’entreprise aura besoin pour renforcer ses rangs d’ingénieurs sensibles à l’écologie, mais aussi des fonctions supports tels que des commerciaux, des managers, des communicants…

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dans la rubrique Nous Rejoindre.

Wo2 respecte la réglementation RE22

Marc Lafont le souligne, les entreprises devront se plier à la nouvelle réglementation de gré ou de force. En effet, d’ici 2050, le secteur du bâtiment devra se plier à une neutralité carbone. La loi RE22 oblige dores et déjà les entreprises à améliorer la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs et à procéder à des travaux d’isolation en cas de rénovation des bâtiments. « Au-delà de la loi qui exige une responsabilité environnementale des entreprises, si elles ne s’adaptent pas, elles risquent de mourir », explique le dirigeant de Wo2.

Il y aussi la réglementation décret tertiaire qui impose aux bailleurs et aux occupants des bâtiments de réduire leur consommation d’énergie. Pour ce faire, les constructeurs et promoteurs doivent mettre en place des constructions économes, qui consomment le moins d’énergie possible. Ceci permet ainsi de faciliter les utilisateurs en termes de transition énergétique.