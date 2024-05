Reconversion professionnelle avec Transition Pro

Dans le dernier numéro du Journal de la Formation, Jérôme Joinet a reçu Stéphane Maas, directeur de Transition Pro IDF, pour discuter des défis et des opportunités liés à la reconversion professionnelle. Alors que de plus en plus de personnes envisagent un changement de cap dans leur carrière. Transition Pro IDF se positionne comme un acteur incontournable depuis plus de 40 ans, offrant un soutien précieux aux Franciliens en quête d’une nouvelle voie professionnelle.

Géré par des partenaires sociaux et en étroite collaboration avec l’État. Transition Pro IDF propose un accompagnement complet pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle. Que ce soit en termes de financement, de conseils ou de soutien personnalisé, l’organisation met tout en œuvre pour faciliter cette transition souvent complexe.



Des besoins croissants



Avec 64% des actifs exprimant le désir d’engager une mobilité professionnelle, il est clair que la demande pour ce type de service est en constante augmentation. Face à cette tendance, Transition Pro IDF a traité pas moins de 16 000 dossiers de reconversion en 2023. Offrant ainsi une aide précieuse à un nombre considérable de travailleurs franciliens en quête de changement.

Pour répondre aux besoins variés des individus en reconversion, Transition Pro IDF propose plusieurs dispositifs. Tels que le CLEA (Certificat de connaissance et de compétences professionnelles), le VEAE (Validation des acquis de l’expérience) et les missions de reconversion. Ces programmes sont conçus pour accompagner les travailleurs à chaque étape de leur transition. En leur offrant les outils et les ressources nécessaires pour réussir.

Pour ceux qui envisagent un changement de métier, un événement à ne pas manquer. Le lancement de « Génération Reconversion » les 27 et 28 septembre 2024. Un salon qui promet d’offrir des solutions concrètes et des conseils pratiques pour ceux qui souhaitent franchir le pas de la reconversion professionnelle.