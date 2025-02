Paroles d’Agriculteur – Sécuriser son foncier

Dans le Puy-de-Dôme, au cœur du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, Didier et Philippe Bonhomme sont éleveurs laitiers. Pour anticiper la transmission de leur exploitation, ils ont choisi d’optimiser leur foncier. Face à l’absence de repreneur familial, ils ont structuré leur foncier afin de garantir la pérennité et l’attractivité du GAEC de Noilhat.

Ce reportage met en lumière les étapes clés de leur démarche : regrouper les terres, sécuriser les baux et améliorer l’organisation du terrain. Leur objectif ? Faciliter la reprise de l’exploitation en proposant un outil de travail structuré et viable.

Gérer son foncier : un levier clé pour la transmission agricole

La gestion du foncier est un enjeu majeur pour les agriculteurs souhaitant préparer leur transmission. Un foncier bien structuré permet de rationaliser l’exploitation, d’améliorer la rentabilité et d’attirer de futurs repreneurs. Anticiper ces questions est essentiel, notamment lorsqu’une part du foncier est en bail externe, rendant la transmission plus complexe. Didier et Philippe Bonhomme ont donc misé sur une stratégie progressive pour assurer une transition sereine.

Ce reportage est proposé en partenariat avec Cerfrance, premier réseau associatif de conseil et d’expertise comptable. Présent partout en France, il accompagne les entrepreneurs dans la gestion, la comptabilité et la stratégie d’entreprise.

Avec plus de 320 000 clients et 720 agences, Cerfrance intervient dans tous les secteurs, notamment l’agriculture, l’artisanat et les services. Son rôle est d’aider les dirigeants à prendre les bonnes décisions et à pérenniser leur activité.

