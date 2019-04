Digitalisation et éducation peuvent-elles faire bon ménage ?

Digitalisation et éducation est le thème de cette émission Business Women. C’est aussi la question que se posent de nombreux parents et professeurs. Pour vous aider à saisir les enjeux de cette question, Business Women accueille Aude Guéneau et Sharon Sofer. Aude Guéneau a créé Plume. Plume est une application d’écriture. Elle offre aux enfants de 8 à 12 ans la possibilité de compléter des histoires pleines d’humour et d’aventure pour progresser en écriture. Et Sharon Sofer a lancé Startup For Kids. Startup For Kids organise des événements à destination des jeunes de 6 à 20 ans, de leur famille et des professionnels de l’éducation. Ces événements ont pour but de préparer les jeunes au monde de demain. Pour cela, Startup For Kids propose d’explorer un monde d’innovations pour imaginer ensemble le meilleur des futurs.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent.

Chaque mois, Business Women donne la parole à des femmes entrepreneures. Cette une nouvelle formule de Business Women que vous proposent Demain TV et Widoobiz. Deux femmes entrepreneures viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles partagent également leur coup de coeur ou leur coup de gueule. L’activité de leur entreprise est présentée à partir de leur publication sur les réseaux. Une chronique est également dédiée aux structures qui accompagnent les femmes qui entreprennent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee)

