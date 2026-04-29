Emploi cadres en Île-de-France : à quoi s’attendre pour 2026 ?

L’Apec vient de publier son étude annuelle sur les recrutements de cadres en Île-de-France. Après deux années de baisse, les résultats révèlent des perspectives plus encourageantes pour 2026. Dans cet épisode du Journal de l’emploi, Dominique Largaud, déléguée régionale de l’Apec Île-de-France, analyse en profondeur les chiffres et les tendances de ce rapport. Toutefois, malgré ces signes positifs, les acteurs du marché restent prudents quant à la durabilité de cette reprise.

Quelles sont les prévisions d’emploi cadre en Île-de-France pour 2026 ?

L’Île-de-France concentre 47 % des emplois cadres en France (Dominique Largaud, Apec Île-de-France). En 2025, le marché a marqué un net recul : seulement 136 350 recrutements ont été enregistrés, soit 5 % de moins qu’en 2024. Parmi les secteurs les plus affectés figurent l’informatique, l’ingénierie-R&D, le conseil, les assurances, la communication et les télécoms. Ces domaines subissent directement le ralentissement des investissements des entreprises.

Pourtant, une surprise de taille émerge : plus de 20 850 emplois cadres nets ont été créés en 2025, principalement grâce aux promotions internes. Ce résultat démontre que le marché conserve une capacité de résistance, même dans un contexte incertain.

2026 : une reprise progressive se confirme

Les entreprises anticipent une hausse de 5 % des recrutements, avec 143 160 embauches prévues (Apec, 2025). Cette amélioration reste cependant fragile, car elle dépend de l’évolution de la conjoncture économique et géopolitique, comme l’explique Dominique Largaud : « Les TPE et PME doivent adapter leurs stratégies tout en sécurisant leurs besoins en compétences sur le long terme. »

L’IA : un tournant à ne pas manquer

L’intelligence artificielle s’impose désormais comme un enjeu stratégique. L’Apec alerte clairement : « Les cadres qui n’utilisent pas l’IA risquent d’être remplacés » (citant Étienne Klein). Cette réalité impose une montée en compétences rapide pour rester compétitif.

Un accompagnement gratuit pour préparer 2026

Pour guider les cadres dans ces transformations, l’Apec propose son Conseil en Évolution Professionnelle (CEP). « Mieux vaut anticiper en consultant un expert avant que les mutations ne s’imposent », conseille Dominique Largaud. Les démarches sont accessibles à tous : une inscription sur apec.fr suffit pour obtenir un rendez-vous sous 15 jours.