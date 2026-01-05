Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
01 - Le Journal de l'Emploi

Inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap

Emission du 05/01/2026
Inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap

Inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap : vingt ans après la loi Handicap de 2005, l’objectif des 6 % reste difficile à atteindre. Dans Le Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet, ce constat sert de point de départ à un échange centré sur l’emploi en Île-de-France.

L’émission réunit Caroline Riffard, directrice régionale adjointe de France Travail Île-de-France, et Anne-Cécile Richard, déléguée régionale de Cap Emploi Île-de-France. Ensemble, elles reviennent sur l’évolution du cadre légal et des pratiques professionnelles.

D’abord instauré par la loi de 1987, le seuil des 6 % a été réaffirmé en 2005. Toutefois, le taux d’emploi reste aujourd’hui autour de 3,5 %. En Île-de-France, plus de 65 000 demandeurs d’emploi reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont inscrits à France Travail. Par ailleurs, 80 % des handicaps sont invisibles. Ce point complique encore le regard porté sur les candidatures.

Inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap : quels leviers aujourd’hui ?

Face à ces limites, France Travail et Cap Emploi agissent désormais de façon coordonnée au sein du Réseau pour l’Emploi. L’objectif est clair : replacer les compétences au centre du recrutement. Le handicap ne doit plus être perçu comme un frein a priori.

Parmi les leviers mobilisés, l’immersion professionnelle occupe une place centrale. En effet, sept immersions sur dix débouchent sur un emploi. De plus, des dispositifs permettent d’adapter les compétences aux besoins réels des entreprises. Dans certains cas, des aménagements de poste sont également proposés.

En Île-de-France, la solution Handi Match illustre cette logique. Elle facilite la rencontre entre employeurs engagés et demandeurs d’emploi en situation de handicap. Cependant, la nature du handicap n’est pas exposée pour sécuriser la mise en relation.

Enfin, l’accompagnement ne s’arrête pas au recrutement. Le maintien dans l’emploi reste un enjeu majeur. Anticiper les ruptures professionnelles permet aussi d’envisager des évolutions de carrière durables, y compris lorsque la situation de santé évolue.

Vous aimerez aussi

360 Degrés

Entreprendre dans la Silver économie, comment faire ?

le 22/12/2016 - Durée 14 minutes

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver...

01 - Le Journal de l'Emploi

Emploi : l’agriculture, un secteur qui recrute énormément avec l’APECITA

Emission du 26/01/2018 - Durée 7 minutes

Cette semaine, le Journal de l’Emploi s’intéresse, une nouvelle fois, à l’agriculture. Quelques semaines avant le Salon Internationale de l’Agriculture, qui aura lieu du 24 février au 4 mars...

Tambour Battant

Tambour Battant : quel avenir pour le service public ?

Emission du 21/01/2022 - Durée 90 minutes

Dans cette nouvelle édition de Tambour Battant Antoine Spire et Hélène Mathieu vous proposent un regard sur l’état du Service public de notre pays. L’émission vous propose, en première...

Les dernières émissions

Inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap

Inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap

Emission du 05/01/2026
Inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap : vingt ans après la loi Handicap de 2005, l’objectif des 6 % reste difficile à atteindre. Dans Le Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet, ce constat sert de point de départ à un échange centré sur l’emploi en Île-de-France. L’émission réunit Caroline ...
Voir toutes les emissions

Documentaire: L’Appel de la Mer 2026, Histoire du Grand Delta

Emission du 26/12/2025 - Durée 26' minutes
Plongez dans le coeur battant du Grand Delta de la rivière des Perles (Guangdong – Hong-Kong – Macao). Un territoire où la mer n’est pas une frontière, mais un Horizon d’innovation et de passion. Ce documentaire en immersion nous emmène au-delà des chiffres et des gratte-ciels, à la rencontre de celles et ceux qui d...
Voir toutes les emissions
management bienveillant

Management bienveillant : diriger, c’est d’abord prendre soin

Emission du 18/12/2025 - Durée 25 minutes minutes
Dans cet épisode de Future of Work, Julienne Nadin reçoit Audrey Arnaud, fondatrice de Mamabali. À travers le développement de son entreprise, elle revient sur sa manière de diriger et d’accompagner ses équipes au quotidien.  Elle décrit une pratique du management fondée sur l’écoute, la proximité et le temps accordé aux pers...
Voir toutes les emissions
C'est de la com !

C’est de la com ! – avec Frédéric Fougerat

Emission du 11/12/2025 - Durée 10 minutes minutes
Tout le monde communique, mais tout le monde n’est pas communicant.Dans ce nouvel épisode du Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Frédéric Fougerat, président de Tenkan Paris et auteur de C’est de la com ! 60 idées reçues sur la communication. Il revient sur les clichés persistants autour de la communication : un métier jug...
Voir toutes les emissions