Inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap : vingt ans après la loi Handicap de 2005, l’objectif des 6 % reste difficile à atteindre. Dans Le Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet, ce constat sert de point de départ à un échange centré sur l’emploi en Île-de-France.

L’émission réunit Caroline Riffard, directrice régionale adjointe de France Travail Île-de-France, et Anne-Cécile Richard, déléguée régionale de Cap Emploi Île-de-France. Ensemble, elles reviennent sur l’évolution du cadre légal et des pratiques professionnelles.

D’abord instauré par la loi de 1987, le seuil des 6 % a été réaffirmé en 2005. Toutefois, le taux d’emploi reste aujourd’hui autour de 3,5 %. En Île-de-France, plus de 65 000 demandeurs d’emploi reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi sont inscrits à France Travail. Par ailleurs, 80 % des handicaps sont invisibles. Ce point complique encore le regard porté sur les candidatures.

Inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap : quels leviers aujourd’hui ?

Face à ces limites, France Travail et Cap Emploi agissent désormais de façon coordonnée au sein du Réseau pour l’Emploi. L’objectif est clair : replacer les compétences au centre du recrutement. Le handicap ne doit plus être perçu comme un frein a priori.

Parmi les leviers mobilisés, l’immersion professionnelle occupe une place centrale. En effet, sept immersions sur dix débouchent sur un emploi. De plus, des dispositifs permettent d’adapter les compétences aux besoins réels des entreprises. Dans certains cas, des aménagements de poste sont également proposés.

En Île-de-France, la solution Handi Match illustre cette logique. Elle facilite la rencontre entre employeurs engagés et demandeurs d’emploi en situation de handicap. Cependant, la nature du handicap n’est pas exposée pour sécuriser la mise en relation.

Enfin, l’accompagnement ne s’arrête pas au recrutement. Le maintien dans l’emploi reste un enjeu majeur. Anticiper les ruptures professionnelles permet aussi d’envisager des évolutions de carrière durables, y compris lorsque la situation de santé évolue.