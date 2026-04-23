Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
04- CAP OU PAS CAP

Passer du commando marine au management d’entreprise

Emission du 23/04/2026
commando marine

Dans Cap ou pas Cap, Julienne Nadin reçoit Damien Demoures qui a passé plus de dix ans au sein du commando marine, une unité d’élite où il a développé des compétences clés comme la prise de décision rapide, la résilience et la gestion de situations complexes. Ces acquis lui ont servi de base solide pour sa reconversion professionnelle vers le management d’entreprise.

La transition vers le monde civil a été préparée avec méthode. Pendant 18 mois, Damien a utilisé des dispositifs tels que Marine Mobilité pour faciliter sa reconversion. Il a également suivi une formation en sûreté et sécurité, tout en s’appuyant sur un réseau d’anciens militaires et de mentors pour mieux comprendre les attentes du secteur privé.

Reconversion militaire : passer du commando marine à dirigeant

Aujourd’hui, Damien occupe un poste de directeur opérationnel externalisé. Il accompagne plusieurs entreprises dans leur développement en intervenant sur des missions variées, notamment la gestion commerciale, le pilotage d’activité et le management social. Cette nouvelle fonction lui permet de mettre à profit ses compétences acquises en milieu militaire, tout en s’adaptant aux exigences du monde de l’entreprise.

Son parcours illustre les étapes importantes d’une reconversion réussie : curiosité, adaptation, préparation et accompagnement. Damien souligne aussi les ajustements nécessaires pour franchir ce cap, notamment en termes de remise en question et d’apprentissage continu.

Ce témoignage apporte un éclairage concret sur les possibilités offertes aux militaires souhaitant évoluer vers des fonctions managériales dans le secteur privé. Il montre que la reconversion, bien que complexe, est réalisable avec une préparation rigoureuse et un engagement soutenu.

Vous aimerez aussi

Ici on recrute

I ON RECRUTE: BIOMEN Consultants SFE-BI

le 28/11/2022

Retrouvez l’interview d’Aurélie Estienney-Varin de BIOMEN Consultants SFE-BI dans ICI ON RECRUTE sur Demain TV sur le plateau de Jérôme Libeskind. L’occasion d’en en savoir plus: – sur la...

Tambour Battant

TAMBOUR BATTANT: Injuste postérité, écrivains oubliés

le 18/10/2022

Cette semaine Antoine Spire et Patrick Tudoret vous proposent dans cette edition de Tambour Battant une rencontre autour du thème : Injuste postérité, écrivains oubliés. Pour cela ils reçoivent...

01 - Le Journal de l'Emploi

Ton avenir: choisir son orientation scolaire

Emission du 06/03/2019 - Durée 6 minutes

L’orientation des jeunes avec Ton avenir C’est pratiquement la fin de l’année et les jeunes accompagnés de leurs parents, réfléchissent à leur orientation. Mais il n’est pas toujours facile...

Les dernières émissions

commando marine

Passer du commando marine au management d’entreprise

Emission du 23/04/2026
Dans Cap ou pas Cap, Julienne Nadin reçoit Damien Demoures qui a passé plus de dix ans au sein du commando marine, une unité d’élite où il a développé des compétences clés comme la prise de décision rapide, la résilience et la gestion de situations complexes. Ces acquis lui ont servi de base solide pour sa […]
Voir toutes les emissions
Artialy

Artialy : créer à 22 ans entre rêve, sensibilité et nouvelle génération

Emission du 15/04/2026
Dans cette deuxième émission dédiée aux Métiers de la Création, découvrez Artialy, une jeune artiste de 22 ans, autodidacte, illustratrice et peintre, incarnant une nouvelle génération de créateurs : libre, hybride, connectée et sincère. Face à la journaliste Florence Duprat, Artialy nous plonge dans un univers artistique singulier,...
Voir toutes les emissions
reconversion après l’armée projet viticole Jérémy Brun

Après 20 ans dans l’armée : changer de cap

Emission du 09/04/2026
Après 20 ans dans l’armée, peut-on vraiment changer de cap ? C’est la question posée dans ce nouvel épisode de Cap ou pas cap, présenté par Julienne Nadin. Sur le plateau, Jérémy Brun partage un parcours marqué par l’engagement, mais aussi par une transition professionnelle construite dans le temps. Pendant deux décennies, il év...
Voir toutes les emissions
Absentéisme

Absentéisme au travail : comprendre les causes pour mieux agir

Emission du 08/04/2026
Dans ce nouvel épisode du Journal de l’Emploi, Jean-Christophe Villette, psychologue du travail et vice-président de la Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux (FIRPS), analyse un phénomène en forte croissance : l’absentéisme au travail en France. Il explique pourquoi les mesures de contrôle des arrêts maladie ne suff...
Voir toutes les emissions