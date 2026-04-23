Passer du commando marine au management d’entreprise

Dans Cap ou pas Cap, Julienne Nadin reçoit Damien Demoures qui a passé plus de dix ans au sein du commando marine, une unité d’élite où il a développé des compétences clés comme la prise de décision rapide, la résilience et la gestion de situations complexes. Ces acquis lui ont servi de base solide pour sa reconversion professionnelle vers le management d’entreprise.

La transition vers le monde civil a été préparée avec méthode. Pendant 18 mois, Damien a utilisé des dispositifs tels que Marine Mobilité pour faciliter sa reconversion. Il a également suivi une formation en sûreté et sécurité, tout en s’appuyant sur un réseau d’anciens militaires et de mentors pour mieux comprendre les attentes du secteur privé.

Reconversion militaire : passer du commando marine à dirigeant

Aujourd’hui, Damien occupe un poste de directeur opérationnel externalisé. Il accompagne plusieurs entreprises dans leur développement en intervenant sur des missions variées, notamment la gestion commerciale, le pilotage d’activité et le management social. Cette nouvelle fonction lui permet de mettre à profit ses compétences acquises en milieu militaire, tout en s’adaptant aux exigences du monde de l’entreprise.

Son parcours illustre les étapes importantes d’une reconversion réussie : curiosité, adaptation, préparation et accompagnement. Damien souligne aussi les ajustements nécessaires pour franchir ce cap, notamment en termes de remise en question et d’apprentissage continu.

Ce témoignage apporte un éclairage concret sur les possibilités offertes aux militaires souhaitant évoluer vers des fonctions managériales dans le secteur privé. Il montre que la reconversion, bien que complexe, est réalisable avec une préparation rigoureuse et un engagement soutenu.