Femmes dans le BTP : des parcours qui ouvrent la voie

Dans cet épisode du Journal de la formation, nous recevons Laetitia Bartoli, chargée de mission territoriale au CCCA-BTP. (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP). Acteur majeur de la formation professionnelle dans le secteur, cet organisme accompagne les jeunes, les entreprises et les territoires, tout en œuvrant pour l’égalité des chances et l’insertion durable.

Pourquoi la féminisation des métiers du bâtiment est essentielle aujourd’hui

Au cœur de cet échange : la féminisation des métiers du bâtiment, un enjeu encore loin d’être atteint. Aujourd’hui, les femmes représentent environ 14 % des effectifs dans le BTP, et seulement 3 % des ouvriers. Des chiffres qui traduisent une sous-représentation persistante, souvent liée à des stéréotypes encore ancrés. Pourtant, les métiers ont évolué : innovations technologiques, amélioration des conditions de travail et outils d’assistance permettent désormais de les rendre accessibles à tous.

Pour illustrer cette réalité, nous sommes allés à la rencontre de jeunes femmes en formation dans un CFA du BTP. Menuiserie, peinture, plomberie… elles ont fait le choix de s’engager dans ces métiers concrets et porteurs de sens. Elles racontent leur parcours, leurs motivations et parfois les surprises de leur entourage. Mais toutes partagent une même conviction : ces métiers sont accessibles, passionnants et offrent de réelles perspectives.

L’apprentissage, très présent dans le secteur, joue un rôle clé. Il permet une immersion rapide en entreprise et une montée en compétences concrète. Pour ces jeunes femmes, c’est aussi un moyen de gagner en confiance et de s’affirmer dans un univers encore majoritairement masculin.

Alors que le secteur prévoit près de 300 000 recrutements dans les années à venir, notamment dans la rénovation énergétique, la féminisation apparaît comme une opportunité majeure. Mieux faire connaître ces métiers. Valoriser les parcours féminins. Multiplier les initiatives locales,seront essentiels pour faire évoluer les regards et ouvrir la voie à une nouvelle génération.