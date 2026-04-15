Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
13- Les métiers de la création

Artialy : créer à 22 ans entre rêve, sensibilité et nouvelle génération

Emission du 15/04/2026
Artialy

Dans cette deuxième émission dédiée aux Métiers de la Création, découvrez Artialy, une jeune artiste de 22 ans, autodidacte, illustratrice et peintre, incarnant une nouvelle génération de créateurs : libre, hybride, connectée et sincère.

Face à la journaliste Florence Duprat, Artialy nous plonge dans un univers artistique singulier, fait d’étoiles, de lumière et d’introspection profonde. Ses œuvres, mêlant influences japonaises, poésie visuelle et émotions intérieures, invitent à ralentir et à s’évader. Bulles, étoiles, personnages délicats et paysages suspendus composent ses toiles, véritables refuges de douceur.

Pour Artialy, créer dépasse la simple production d’images : c’est une expression des émotions que les mots ne peuvent transmettre. Son parcours, marqué par une sensibilité au dessin dès l’enfance, a connu un tournant décisif lorsqu’elle n’a pas été acceptée en master. Elle choisit alors de partager son travail sur les réseaux sociaux, où sa communauté grandit rapidement.

Son processus créatif oscille entre intuition et construction, nourri par la nature, la musique — notamment le piano qu’elle pratique en autodidacte — la culture japonaise et la peinture classique.

Artialy incarne une génération d’artistes qui réinvente les codes : elle crée, partage et fédère via les réseaux sociaux, développe sa boutique en ligne, propose des éditions limitées et réalise des commandes personnalisées.

Au-delà du succès, elle revendique l’authenticité et la fidélité à son univers, offrant un espace de calme et d’évasion dans un monde souvent agité.

Artialy est au début d’un parcours prometteur, avec des projets d’expositions, collaborations et ambitions de rendre l’art accessible, entre France et horizons internationaux.

Vous aimerez aussi

formation pourquoi choisir l'alternance
Formation : Mode d'emploi !

Formation: Pourquoi une entreprise doit-elle choisir l’alternance ?

Emission du 04/10/2016 - Durée 26:00 minutes

Formation : Mode d’emploi est une émission pour réussir votre formation professionnelle. Grâce aux recommandations avisées d’experts, coaches et formateurs, découvrez la formation autrement. Cinq invités vont nous donner...

T’inquiète… je gère

« T’inquiète… je gère » avec Philippe Wagner, cofondateur de Captain Contrat

Emission du 07/06/2018 - Durée 6 minutes

Philippe Wagner, entrepreneur et cofondateur de Captain Contrat Captain Contrat est une startup qui accompagne les entreprises dans leur réussite en rendant le juridique simple et accessible. Philippe explique...

News Art Today

Le Street-art à l’honneur avec ODN !

Emission du 25/01/2017 - Durée 3 minutes

Demain TV et News Art Today TV vous proposent de découvrir toute l’actualité de l’art contemporain. Pour cette émission, découvrez l’exposition « Serial Letters » à la Galerie Molitor. Temple du street-art, la...

Les dernières émissions

Artialy

Artialy : créer à 22 ans entre rêve, sensibilité et nouvelle génération

Emission du 15/04/2026
Dans cette deuxième émission dédiée aux Métiers de la Création, découvrez Artialy, une jeune artiste de 22 ans, autodidacte, illustratrice et peintre, incarnant une nouvelle génération de créateurs : libre, hybride, connectée et sincère. Face à la journaliste Florence Duprat, Artialy nous plonge dans un univers artistique singulier,...
Voir toutes les emissions
reconversion après l’armée projet viticole Jérémy Brun

Après 20 ans dans l’armée : changer de cap

Emission du 09/04/2026
Après 20 ans dans l’armée, peut-on vraiment changer de cap ? C’est la question posée dans ce nouvel épisode de Cap ou pas cap, présenté par Julienne Nadin. Sur le plateau, Jérémy Brun partage un parcours marqué par l’engagement, mais aussi par une transition professionnelle construite dans le temps. Pendant deux décennies, il év...
Voir toutes les emissions
Absentéisme

Absentéisme au travail : comprendre les causes pour mieux agir

Emission du 08/04/2026
Dans ce nouvel épisode du Journal de l’Emploi, Jean-Christophe Villette, psychologue du travail et vice-président de la Fédération des Intervenants en Risques Psychosociaux (FIRPS), analyse un phénomène en forte croissance : l’absentéisme au travail en France. Il explique pourquoi les mesures de contrôle des arrêts maladie ne suff...
Voir toutes les emissions
métiers de demain

Les métiers de demain : la création à l’ère de l’intelligence artificielle

Emission du 08/04/2026
Avec le développement rapide de l’intelligence artificielle, les métiers de la création vivent une transformation profonde. Loin de disparaître, ils évoluent vers des fonctions plus stratégiques. En effet, la créativité, la réflexion et la capacité à donner du sens prennent une place centrale. C’est dans ce contexte que Les M...
Voir toutes les emissions