L’entreprise JLL a été représentée par Alexandra Polytarides, Directrice de recrutement Europe et Maxime Trombetti, Directeur conseil en développement durable pour l’édition spéciale du Journal de l’Emploi sur le Salon de l’Immobilier Bas Carbone.

Une entreprise internationale spécialiste du conseil immobilier

JLL est une société de consulting d’origine américaine avec un siège à Chicago. Elle a des extensions dans 90 pays avec 100 000 collaborateurs dans le monde entier. En France, JLL se trouve dans 8 villes avec 1 000 collaborateurs investit pour la transition écologique. La société a notamment des locaux à Lyon, Marseille, Bordeaux et bien sûr à Paris.

L’entreprise en accompagne d’autres sur l’aspect réglementaire de l’immobilier bas carbone. JLL analyse aussi le marché, les nouvelles techniques à acquérir et les stratégies à développer. C’est donc une société qui travaille en BtoB et prodigue des conseils en développement durable aux entreprises immobilières. La société américaine a ainsi ajouté une nouvelle métrique à ses données. Désormais, en plus de la métrique euro et m2, explique le directeur conseil en développement durable, il va falloir ajouter la métrique carbone.

Les deux spécialistes le soulignent, le secteur de l’immobilier émet 40 % des émissions de gaz à effet de serre mondial. Pour pallier ça, il va falloir créer de nouveaux métiers et inventer de nouveaux process.

JLL propose 200 nouveaux postes par année

La société de conseil propose chaque année 200 postes en CDI, une centaine de stages et 20 alternances. En effet, la politique de JLL c’est d’insérer les jeunes étudiants et diplômés pour avancer ensemble sur le sujet de la transition écologique. L’entreprise a des partenariats avec des écoles pour justement les intégrer dès le début de leurs études. Elle propose même des visites de chantiers aux étudiants intéressés par le secteur du développement durable.

En ce moment même, JLL recherche des analystes, communitys managers ou encore des directeurs de projets performance environnementale. La société a des besoins sur tous les métiers du conseil et du développement durable. La société recherche aussi des alternants ou stagiaires en évaluation immobilière.

Avec les métiers de l’immobilier en constante évolution, tout au long de l’année, des offres d’emploi sont postées sur le site. Pour plus d’information, rendez-vous dans la rubrique « Carrières ».