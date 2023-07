Verisure : le secteur de la sécurité recrute!

Franck Dulac Responsable marketing digital RH chez Verisure est l’invité du journal de l’emploi. Verisure est le leader français de l’alarme connectée. Cette société spécialisée dans la sécurité des biens, des personnes et des entreprises en France et en Europe est en plein développement. Verisure c’est plus de 20% de croissance par an et bientôt 4000 collaborateurs. L’entreprise recherche des commerciaux, technicien expert en sécurité. L’entreprise propose 250 postes en CDI et 300 alternances.

En effet, la sécurité est une préoccupation majeure des français. Verisure propose une batterie de solutions contre les intrusions, installations illégales ou encore les cambriolages. Tout ceci grâce à des systèmes de pointe, alarme connectée, vidéo surveillance et la fonction d’appel SOS.

Verisure de nombreux recrutements

Verisure recrute 250 postes en CDI en 2023 sur l’ensemble du territoire avec une dominance en Île-de-France, en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu’à Angers où se situe l’un de ses 3 centres d’excellence en France. Sur ces 250 emplois créés, la moitié concerne des postes de fonctions commerciales (Experts Sécurité) pour continuer à être au plus proche des Français et leur proposer les solutions de sécurité les plus adaptées à leur besoin. L’autre moitié des postes concerne les métiers de la relation client et des fonctions supports.

Verisure et l’alternance

En parallèle de ses recrutements en CDI, Verisure fait le pari de la jeunesse et recrute 300 étudiants en alternance sur l’ensemble de ses métiers (commerce, relation client, communication, marketing, juridique, RH, finance…) majoritairement au sein de son siège social à Antony. Les profils recherchés sont des étudiants de cursus Bac +2 à Bac +5, avec l’ambition pour Verisure, de garder, d’ici 2 ans, la moitié de ses alternants en CDI.

our sécuriser les clients, il faut un sens particulier de l’éthique et de loyauté. L’objectif avec les alternants c’est de fidéliser et transformer la formation en CDI. Un guide pour préparer l’entretien est mis en place sur carreers.verisure.com

Verisure Academy, une école pour les salariés.

Parce que les métiers de la sécurité sont bien spécifique, l’entreprise forme ses salariés. En effet, le métier est en constant évolution technique avec la cybersécurité et les télésurveillance. Verisure s’assure que ses salariés restent à la pointe de la technologie avec 3 mois de formation en présentiel et sur le terrain.