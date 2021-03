Business Women: la force d’un rÃ©seau d’affaires

Business Women: la force d’un réseau en temps de crise

En ces temps de crise sanitaire, les dirigeants d’entreprises doivent faire face à des situations délicates! Réorganisation de l’entreprise, moins de clients, parfois moins de collaborateurs… les défis sont nombreux !

Dans ces conditions, quelle peut-être la force d’un réseau pour un entrepreneur esseulé ? Quel réel bénéfice à s’entourer ? Et comment bien choisir son réseau ?

Pour répondre à ces questions Linda Labidi reçoit dans Business Women :

– Sylviane Renut, animatrice du réseau « Club d’Affaires Protéine » du Grand Annecy et fondatrice de Catalyse’up.

– Jennifer Plaisant, fondatrice de « Déco For Desk», entreprise créée en 2017 à Paris mais qui s’est installée en Haute-Savoie pendant le confinement.

Chaque mois, Business Women met en avant les femmes entrepreneures. Elles viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles présentent aussi leur activité. Les réseaux d’accompagnent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee) sont également mis en avant. Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women. Cette émission, animée par Linda Labidi est réalisée en partenariat MAAF PRO, Bpifrance, BGE, Initiative France, Réseau Les Prem1ères et le MoovJee .

Business Women : Jennifer Plaisant fondatrice de Deco for desk

Deco for desk a été créé en 2017 par Jennifer Plaisant, architecte d’intérieur pour les entreprises et les particuliers. Elle intervient de l’étude à la réalisation et accompagne ces clients sur toutes les étapes du projet.

Cette création d’entreprise fait suite à une reconversion. Après une carrière d’environ 15 ans dans l’ univers des sociétés de services informatiques. Après 6 ans à la direction commerciale de l’une d’elle, Jennifer Plaisant décide de passer un diplôme de conception en architecture d’intérieur et de créer son entreprise pour accompagner les PME dans l’aménagement, l’organisation et la décoration de leurs espaces de travail. Depuis 3 ans elle s’occupe donc des locaux de PME qui souhaitent améliorer l’environnement de travail de leurs collaborateurs. Si l’entreprise à été crée en Île-de-France depuis 2020, suite a la mutation professionnelle de son mari, elle a installée son entreprise en Haute-Savoie.

C’est là qu’elle a adhéré au réseau « Club d’affaires protéine » du Grand Annecy.

Business Women : Club d’affaires protéine

Les clubs d’affaires Protéine sont des réseaux professionnels conviviaux réunissant des chefs d’entreprise locaux qui s’entraident commercialement et bien plus encore. L’objectif principal des membres du club d’affaires Protéine® est de dynamiser et développer leurs activités.

L’Animateur du club d’affaires Protéine® réunit ses membres deux fois par mois, au cours d’événements pouvant prendre différentes formes * : Speed Business, Cocktails, Réunions Thématiques, Formation, Déjeuner d’affaires, etc.

Il existe aujourd’hui plus d’une centaine de clubs un petit peu partout en France , et parfois plusieurs sur une même ville ou département car généralement ces clubs se créent par affinités ou thématiques.

Business Women : Noémie Charpentier et sa ferme aquaponique

Avant d’être financée et accompagnée par l’association Initiative Vosges Centre Ouest, Noémie Charpentier peinait à convaincre les banques avec son projet de ferme aquaponique. Ce mode de culture qui met en symbiose des végétaux et des poissons est presque méconnu en France. Lorsque qu’elle reçoit la confiance et le soutien d’Initiative France avec un prêt d’honneur qui lui permet de se lancer, la jeune entrepreneuse décroche les financements bancaires tant attendus.

Aujourd’hui à la tête de la 3e ferme aquaponique française, lavenirestdanslassiette.fr elle a reçu le label ‘Initiative Remarquable’ d’Initiative France qui valorise l’impact et l’engagement social, sociétal et territorial de son entreprise. Une distinction qui fait partie du programme de soutien d’Initiative France aux entreprises à impact.