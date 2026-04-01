Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
NumÃ©ricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
05- le Journal de la formation

Apprentissage des langues en France : quelle progression ?

Emission du 01/04/2026
apprentissage des langues en France

Dans ce nouvel Ã©pisode du Journal de la Formation, nous nous intÃ©ressons Ã  lâ€™apprentissage des langues en France. Le niveau des FranÃ§ais est-il si faible quâ€™on le dit ? Et Ã  lâ€™heure de lâ€™intelligence artificielle, faut-il encore apprendre une langue ? Pour y rÃ©pondre, Olivier Haquet, fondateur dâ€™Adom Lingua, organisme spÃ©cialisÃ© dans la formation linguistique, apporte son analyse.

Apprentissage des langues en France : une progression portÃ©e par la formation et les nouveaux usages

Avec lâ€™essor de lâ€™intelligence artificielle, la question se pose. Les outils de traduction sont rapides et accessibles. Pourtant, comme lâ€™explique Olivier Haquet, lâ€™apprentissage des langues ne diminue pas. Au contraire, il progresse. Les applications dÃ©diÃ©es comptent aujourdâ€™hui des dizaines de millions dâ€™utilisateurs quotidiens, preuve dâ€™un intÃ©rÃªt toujours fort.

Le marchÃ© des langues reste ainsi trÃ¨s important et continue de se dÃ©velopper. Cette dynamique confirme que les besoins sont bien prÃ©sents, malgrÃ© les avancÃ©es technologiques.

CÃ´tÃ© niveau, les FranÃ§ais progressent. La France se situe dÃ©sormais autour de la 38áµ‰ place mondiale, selon lâ€™EF EPI (English Proficiency Index) publiÃ© par EF Education First. Cette Ã©volution sâ€™appuie notamment sur les jeunes gÃ©nÃ©rations. Olivier Haquet rappelle que 99 % des Ã©lÃ¨ves apprennent aujourdâ€™hui lâ€™anglais dÃ¨s le primaire.

Dans le monde du travail, lâ€™anglais sâ€™impose comme une compÃ©tence incontournable. Olivier Haquet observe une forte augmentation des offres dâ€™emploi qui exigent sa maÃ®trise. Il ne sâ€™agit plus dâ€™un avantage, mais dâ€™un prÃ©requis. Lâ€™espagnol reste Ã©galement trÃ¨s demandÃ©. Ã€ lâ€™inverse, certaines langues reculent, comme lâ€™allemand ou le portugais. Le russe connaÃ®t aussi une baisse rÃ©cente, tandis que le chinois progresse dans lâ€™enseignement.

Ces Ã©volutions sâ€™expliquent aussi par les transformations de la formation. Ã€ travers Adom Lingua, Olivier Haquet observe un passage progressif du soutien scolaire vers la formation continue. En vingt ans, le marchÃ© a Ã©voluÃ© du DIF au CPF. Aujourdâ€™hui, la majoritÃ© des formations en langues sont certifiantes et permettent dâ€™Ã©valuer prÃ©cisÃ©ment le niveau.

Enfin, lâ€™enjeu nâ€™est plus dâ€™opposer lâ€™humain et lâ€™intelligence artificielle. Pour Olivier Haquet, lâ€™avenir repose sur leur complÃ©mentaritÃ©. Les formations proposÃ©es par Adom Lingua restent centrÃ©es sur lâ€™accompagnement par un formateur, tout en intÃ©grant les outils numÃ©riques.

Lâ€™apprentissage des langues en France poursuit donc son Ã©volution. Entre progression du niveau, transformation des usages et exigences du marchÃ© du travail, les langues restent au cÅ“ur des compÃ©tences dâ€™aujourdâ€™hui.

La question de lâ€™utilitÃ© des langues Ã  lâ€™heure des nouvelles technologies est centrale. Nous lâ€™avions dÃ©jÃ  explorÃ©e dans lâ€™Ã©mission Pourquoi apprendre une langue reste essentiel Ã  lâ€™Ã¨re de lâ€™IA. Un Ã©clairage complÃ©mentaire pour comprendre pourquoi les langues restent indispensables malgrÃ© les outils de traduction.

Vous aimerez aussi

miniature journal de l'emploi
01 - Le Journal de l'Emploi

Emploi : services Ã  la personne, le Groupe O2 recrute

Emission du 23/09/2017 - DurÃ©e 4'00 minutes

A l’occasion du 4e Salon de l’emploi et de la formation organisÃ© par le RÃ©seau national des Missions Emploi, le Journal de l’emploi est parti Ã  la rencontre des...

01 - Le Journal de l'Emploi

JournÃ©es jobs d’Ã©tÃ©: 8000 offres d’emploi

Emission du 04/03/2019 - DurÃ©e 4 minutes

Les journÃ©es jobs d’Ã©tÃ©: Ã  vos CV ! L’Ã©tÃ© approche et c’est le moment oÃ¹ beaucoup d’Ã©tudiants vont se mettre Ã  chercher leur job d’Ã©tÃ©. Pour cela, ne manquez...

01 - Le Journal de l'Emploi

Paris pour l’emploi des jeunes: 4000 offres Ã  pourvoir !

Emission du 16/02/2019 - DurÃ©e 6 minutes

Le salon pour l’emploi des jeunes Vous Ãªtes jeunes, vous cherchez un emploi ? Paris pour l’emploi des jeunes, salon organisÃ© par Carrefour emploi a lieu le 21 fÃ©vrier...

Les derniÃ¨res Ã©missions

reconversion aprÃ¨s lâ€™armÃ©e projet viticole JÃ©rÃ©my Brun

AprÃ¨s 20 ans dans lâ€™armÃ©e : changer de cap

Emission du 09/04/2026
AprÃ¨s 20 ans dans lâ€™armÃ©e, peut-on vraiment changer de cap ? Câ€™est la question posÃ©e dans ce nouvel Ã©pisode de Cap ou pas cap, prÃ©sentÃ© par Julienne Nadin. Sur le plateau, JÃ©rÃ©my Brun partage un parcours marquÃ© par lâ€™engagement, mais aussi par une transition professionnelle construite dans le temps. Pendant deux dÃ©cennies, il Ã©v...
Voir toutes les emissions
Ã©cole de la deuxiÃ¨me chance

Ã‰cole de la deuxiÃ¨me chance : une insertion par lâ€™expÃ©rience rÃ©elle

Emission du 02/04/2026
Comment aider des jeunes sans projet clair Ã  trouver leur place dans le monde du travail ? Dans cet Ã©pisode du Journal de lâ€™Emploi, deux acteurs de terrain apportent des Ã©lÃ©ments de rÃ©ponse. HervÃ© CouÃ©, directeur de lâ€™Ã‰cole de la deuxiÃ¨me chance de Seine-Saint-Denis, et Claire Chadourne, directrice RSE Europe Med chez Digital Realty...
Voir toutes les emissions
apprentissage des langues en France

Apprentissage des langues en France : quelle progression ?

Emission du 01/04/2026
Dans ce nouvel Ã©pisode du Journal de la Formation, nous nous intÃ©ressons Ã  lâ€™apprentissage des langues en France. Le niveau des FranÃ§ais est-il si faible quâ€™on le dit ? Et Ã  lâ€™heure de lâ€™intelligence artificielle, faut-il encore apprendre une langue ? Pour y rÃ©pondre, Olivier Haquet, fondateur dâ€™Adom Lingua, organisme spÃ©cialisÃ...
Voir toutes les emissions
emploi cybersÃ©curitÃ©

Emploi en cybersÃ©curitÃ© : 350 postes dans un secteur en pleine Ã©volution

Emission du 31/03/2026
Lâ€™emploi en cybersÃ©curitÃ© progresse rapidement, portÃ© par la multiplication des usages numÃ©riques et des risques associÃ©s. Dans le Journal de lâ€™Emploi, prÃ©sentÃ© par JÃ©rÃ´me Joinet, cette dynamique se concrÃ©tise avec lâ€™annonce de 350 postes ouverts au sein du groupe Squad. InvitÃ© de lâ€™Ã©mission, ThÃ©ophile Fournaise, Chief Sales...
Voir toutes les emissions