Apprentissage des langues en France : quelle progression ?

Dans ce nouvel Ã©pisode du Journal de la Formation, nous nous intÃ©ressons Ã lâ€™apprentissage des langues en France. Le niveau des FranÃ§ais est-il si faible quâ€™on le dit ? Et Ã lâ€™heure de lâ€™intelligence artificielle, faut-il encore apprendre une langue ? Pour y rÃ©pondre, Olivier Haquet, fondateur dâ€™Adom Lingua, organisme spÃ©cialisÃ© dans la formation linguistique, apporte son analyse.

Apprentissage des langues en France : une progression portÃ©e par la formation et les nouveaux usages

Avec lâ€™essor de lâ€™intelligence artificielle, la question se pose. Les outils de traduction sont rapides et accessibles. Pourtant, comme lâ€™explique Olivier Haquet, lâ€™apprentissage des langues ne diminue pas. Au contraire, il progresse. Les applications dÃ©diÃ©es comptent aujourdâ€™hui des dizaines de millions dâ€™utilisateurs quotidiens, preuve dâ€™un intÃ©rÃªt toujours fort.

Le marchÃ© des langues reste ainsi trÃ¨s important et continue de se dÃ©velopper. Cette dynamique confirme que les besoins sont bien prÃ©sents, malgrÃ© les avancÃ©es technologiques.

CÃ´tÃ© niveau, les FranÃ§ais progressent. La France se situe dÃ©sormais autour de la 38áµ‰ place mondiale, selon lâ€™EF EPI (English Proficiency Index) publiÃ© par EF Education First. Cette Ã©volution sâ€™appuie notamment sur les jeunes gÃ©nÃ©rations. Olivier Haquet rappelle que 99 % des Ã©lÃ¨ves apprennent aujourdâ€™hui lâ€™anglais dÃ¨s le primaire.

Dans le monde du travail, lâ€™anglais sâ€™impose comme une compÃ©tence incontournable. Olivier Haquet observe une forte augmentation des offres dâ€™emploi qui exigent sa maÃ®trise. Il ne sâ€™agit plus dâ€™un avantage, mais dâ€™un prÃ©requis. Lâ€™espagnol reste Ã©galement trÃ¨s demandÃ©. Ã€ lâ€™inverse, certaines langues reculent, comme lâ€™allemand ou le portugais. Le russe connaÃ®t aussi une baisse rÃ©cente, tandis que le chinois progresse dans lâ€™enseignement.

Ces Ã©volutions sâ€™expliquent aussi par les transformations de la formation. Ã€ travers Adom Lingua, Olivier Haquet observe un passage progressif du soutien scolaire vers la formation continue. En vingt ans, le marchÃ© a Ã©voluÃ© du DIF au CPF. Aujourdâ€™hui, la majoritÃ© des formations en langues sont certifiantes et permettent dâ€™Ã©valuer prÃ©cisÃ©ment le niveau.

Enfin, lâ€™enjeu nâ€™est plus dâ€™opposer lâ€™humain et lâ€™intelligence artificielle. Pour Olivier Haquet, lâ€™avenir repose sur leur complÃ©mentaritÃ©. Les formations proposÃ©es par Adom Lingua restent centrÃ©es sur lâ€™accompagnement par un formateur, tout en intÃ©grant les outils numÃ©riques.

Lâ€™apprentissage des langues en France poursuit donc son Ã©volution. Entre progression du niveau, transformation des usages et exigences du marchÃ© du travail, les langues restent au cÅ“ur des compÃ©tences dâ€™aujourdâ€™hui.



La question de lâ€™utilitÃ© des langues Ã lâ€™heure des nouvelles technologies est centrale. Nous lâ€™avions dÃ©jÃ explorÃ©e dans lâ€™Ã©mission Pourquoi apprendre une langue reste essentiel Ã lâ€™Ã¨re de lâ€™IA. Un Ã©clairage complÃ©mentaire pour comprendre pourquoi les langues restent indispensables malgrÃ© les outils de traduction.