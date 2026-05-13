IA et RH : comment préparer les métiers de demain

Dans cet épisode du Journal de la Formation, Anne-Claire Viémont, Directrice Nationale d’IGENSIA RH, revient sur les profondes mutations qui traversent le monde du travail et redéfinissent en profondeur les métiers des ressources humaines.

Le marché de l’emploi évolue rapidement sous l’effet combiné des transformations numériques, de l’intelligence artificielle et des enjeux environnementaux. Comme le rappelle Anne-Claire Viémont, les métiers ne changent pas seulement dans leurs intitulés, mais dans leur contenu même et dans les compétences attendues. Pour les professionnels RH, l’enjeu est double : anticiper les compétences nécessaires aux organisations et accompagner l’évolution de leur propre rôle dans des environnements devenus plus incertains.

IA et RH : former les professionnels aux transformations du travail

Face à ces bouleversements, IGENSIA RH s’appuie sur une pédagogie qui vise à préparer les futurs professionnels à ces réalités. L’école a notamment lancé l’Impact Lab RH, un dispositif collaboratif qui réunit étudiants en Mastère 2 et professionnels du secteur autour de problématiques concrètes du travail. L’objectif est de produire des recommandations opérationnelles sur des sujets tels que l’illettrisme au travail, l’employabilité des seniors, le dialogue social ou encore les nouvelles formes d’organisation hybride.

Pour Anne-Claire Viémont, il s’agit d’un véritable laboratoire d’innovation RH, où l’on apprend à penser des solutions face à des situations complexes et encore incertaines. Cette démarche s’inscrit dans une vision plus large : former des professionnels capables de comprendre les transformations du travail, mais aussi de les accompagner de manière concrète et critique.

Le sujet de l’intelligence artificielle occupe également une place centrale dans la réflexion pédagogique. Au-delà de l’usage des outils, l’accent est mis sur la compréhension de leur fonctionnement et le développement de l’esprit critique face aux réponses générées, afin de savoir ce qui peut être délégué ou non aux technologies.

Selon le baromètre 2025 du Groupe IGENSIA Education et de l’IFOP, seule une personne sur deux estime disposer des compétences nécessaires pour faire face à ces transformations, tandis que la majorité des étudiants anticipe un impact majeur de l’IA sur leur avenir professionnel.

Un constat qui confirme, selon Anne-Claire Viémont, la nécessité de repenser en profondeur la formation aux métiers des ressources humaines pour mieux accompagner les évolutions du travail.