Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
05- le Journal de la formation

IA et RH : comment préparer les métiers de demain

Emission du 13/05/2026
IA et RH : comment préparer les métiers de demain

Dans cet épisode du Journal de la Formation, Anne-Claire Viémont, Directrice Nationale d’IGENSIA RH, revient sur les profondes mutations qui traversent le monde du travail et redéfinissent en profondeur les métiers des ressources humaines.

Le marché de l’emploi évolue rapidement sous l’effet combiné des transformations numériques, de l’intelligence artificielle et des enjeux environnementaux. Comme le rappelle Anne-Claire Viémont, les métiers ne changent pas seulement dans leurs intitulés, mais dans leur contenu même et dans les compétences attendues. Pour les professionnels RH, l’enjeu est double : anticiper les compétences nécessaires aux organisations et accompagner l’évolution de leur propre rôle dans des environnements devenus plus incertains.

IA et RH : former les professionnels aux transformations du travail

Face à ces bouleversements, IGENSIA RH s’appuie sur une pédagogie qui vise à préparer les futurs professionnels à ces réalités. L’école a notamment lancé l’Impact Lab RH, un dispositif collaboratif qui réunit étudiants en Mastère 2 et professionnels du secteur autour de problématiques concrètes du travail. L’objectif est de produire des recommandations opérationnelles sur des sujets tels que l’illettrisme au travail, l’employabilité des seniors, le dialogue social ou encore les nouvelles formes d’organisation hybride.

Pour Anne-Claire Viémont, il s’agit d’un véritable laboratoire d’innovation RH, où l’on apprend à penser des solutions face à des situations complexes et encore incertaines. Cette démarche s’inscrit dans une vision plus large : former des professionnels capables de comprendre les transformations du travail, mais aussi de les accompagner de manière concrète et critique.

Le sujet de l’intelligence artificielle occupe également une place centrale dans la réflexion pédagogique. Au-delà de l’usage des outils, l’accent est mis sur la compréhension de leur fonctionnement et le développement de l’esprit critique face aux réponses générées, afin de savoir ce qui peut être délégué ou non aux technologies.

Selon le baromètre 2025 du Groupe IGENSIA Education et de l’IFOP, seule une personne sur deux estime disposer des compétences nécessaires pour faire face à ces transformations, tandis que la majorité des étudiants anticipe un impact majeur de l’IA sur leur avenir professionnel.

Un constat qui confirme, selon Anne-Claire Viémont, la nécessité de repenser en profondeur la formation aux métiers des ressources humaines pour mieux accompagner les évolutions du travail.

Vous aimerez aussi

Demain Entreprendre

Demain Entreprendre avec Best Training

le 20/10/2021

Stéphane Robinet, Président de Best Training , est l’invité de Jérôme LIBESKIND dans l’émission Demain Entreprendre, cet entrepreneur est venu nous présenter Best Training : Un projet social de...

Femmes de Sport

Femmes de sport – Juillet 2016

Emission du 10/07/2016 - Durée 26:00 minutes

26 minutes de sport au féminin avec Béatrice Barbusse, présidente du Centre National du Développement du Sport (CNDS). Elle a choisi les meilleurs sujets de l’année vus dans Femmes de...

05- le Journal de la formation

Learning Technologies: Good Grades, l’assistant intelligent du correcteur d’examen !

Emission du 19/05/2022 - Durée 4 minutes

Le Journal de la formation au salon Salon Learning technologies Stefan Crisan, CEO de Good Grades nous présente le nouvel assistant intelligent du correcteur d’examen. Merci à lui !...

Les dernières émissions

IA et RH : comment préparer les métiers de demain

IA et RH : comment préparer les métiers de demain

Emission du 13/05/2026
Dans cet épisode du Journal de la Formation, Anne-Claire Viémont, Directrice Nationale d’IGENSIA RH, revient sur les profondes mutations qui traversent le monde du travail et redéfinissent en profondeur les métiers des ressources humaines. Le marché de l’emploi évolue rapidement sous l’effet combiné des transformations numériques, ...
Voir toutes les emissions
Emploi à Paris

Emploi à Paris : Quelles opportunités ?

Emission du 12/05/2026 - Durée 8 minutes
Jean-Philippe Delcourt, Directeur départemental France Travail de Paris, est l’invité de cette édition du Journal de l’emploi. Avec lui nous faisons le point sur le marché de l’emploi à Paris, sur la base de l’enquête BMO. L’enquête BMO (Besoins de Main d’Œuvre) est une étude réalisée chaque année par Fran...
Voir toutes les emissions
Trouver le bon équilibre

Trouver le bon équilibre : le secret des dirigeants performants !

le 10/05/2026 - Durée 5 minutes
Fabien Rossiaud : le secret des dirigeants performants ? Trouver le bon équilibre Dans un monde professionnel marqué par l’hyperconnexion, la pression des résultats et le risque croissant de burn-out, de plus en plus de dirigeants cherchent à retrouver du sens et un meilleur équilibre. Pour Fabien Rossiaud, cet équilibre n’est pas un l...
Voir toutes les emissions
Leadership

Leadership : remettre la joie au cœur du rôle de dirigeant

Emission du 07/05/2026 - Durée 33 minutes minutes
Dans cet épisode de Future of Work, Julienne Nadin reçoit Caroline Poissonnier, directrice générale du Groupe Baudelet. À travers cet échange sur le leadership, elle revient sur son parcours au sein de cette entreprise familiale engagée dans la transition environnementale. Et sur un moment charnière qui l’a amenée à repenser en profo...
Voir toutes les emissions