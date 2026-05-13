Trouver le bon équilibre : le secret des dirigeants performants !

Fabien Rossiaud : le secret des dirigeants performants ? Trouver le bon équilibre

Dans un monde professionnel marqué par l’hyperconnexion, la pression des résultats et le risque croissant de burn-out, de plus en plus de dirigeants cherchent à retrouver du sens et un meilleur équilibre. Pour Fabien Rossiaud, cet équilibre n’est pas un luxe : c’est une véritable condition de performance durable.

À la tête de 1’Pulser depuis 2005, il accompagne les entreprises dans le développement de leur performance commerciale grâce à une approche centrée sur l’humain. Sa conviction est simple : une entreprise performante repose avant tout sur des relations authentiques entre les personnes.

Pourquoi l’équilibre est devenu indispensable pour les dirigeants

Selon Fabien Rossiaud, le problème n’est pas le manque de temps, mais la hiérarchie des priorités. Beaucoup de dirigeants repoussent leur bien-être personnel au second plan jusqu’à ressentir les premiers signaux d’alerte : fatigue mentale, perte de concentration, saturation ou difficulté à prendre des décisions.

Pour lui, préserver son énergie est une nécessité stratégique. Un dirigeant épuisé impacte directement son entreprise, ses équipes et la qualité des relations clients. Il rappelle également qu’aucun entrepreneur n’est totalement protégé face au burn-out, même les plus expérimentés.

Cette prise de conscience pousse aujourd’hui de nombreux chefs d’entreprise à repenser leur rapport au travail, à la disponibilité permanente et à la performance.

Une vision plus humaine du management

Fabien Rossiaud défend une approche “H to H” — humain à humain — dans laquelle la relation professionnelle dépasse la simple transaction commerciale. La confiance, l’écoute et l’authenticité deviennent des leviers de fidélisation et de croissance.

Cette philosophie influence aussi l’organisation de son entreprise. Chez 1’Pulser, la délégation, l’autonomie et la responsabilisation des équipes occupent une place essentielle. L’objectif est de créer un cadre performant sans sacrifier l’équilibre individuel.

Pour lui, une culture d’entreprise durable repose sur l’alignement entre les besoins économiques et les aspirations personnelles des collaborateurs.

Le théâtre : un outil puissant pour mieux communiquer

En parallèle de son activité de dirigeant, Fabien Rossiaud est également comédien et metteur en scène. Une passion qui nourrit directement ses compétences professionnelles.

Le théâtre lui a permis de développer sa prise de parole, sa présence et sa capacité relationnelle. Aujourd’hui, il accompagne aussi des dirigeants dans la préparation de conférences, pitchs stratégiques ou interventions de type TEDx.

Dans un environnement où la communication devient centrale, cette double expertise représente un véritable avantage. Savoir transmettre une vision, captiver un auditoire et créer de l’émotion est devenu une compétence clé du leadership moderne.

Hyperconnexion et pression : les nouveaux défis du leadership

Notifications permanentes, surcharge d’informations, instabilité économique… les dirigeants évoluent dans un contexte de plus en plus exigeant. Pour Fabien Rossiaud, cette accélération fragilise la concentration et la qualité des décisions.

Face à cela, il estime que les entreprises devront miser davantage sur la qualité des relations humaines. Les dirigeants capables de rester alignés avec leurs valeurs et pleinement présents dans leurs échanges disposeront d’un avantage compétitif fort dans les années à venir.

Trouver le bon équilibre : un message fort pour les entrepreneurs

Après plus de vingt ans d’expérience, Fabien Rossiaud partage une conviction claire : la performance durable naît de l’alignement personnel. Un dirigeant qui respecte ses besoins, ses valeurs et ses aspirations prend souvent de meilleures décisions sur le long terme.

Son parcours montre qu’il est possible de concilier ambition professionnelle, épanouissement personnel et créativité. Et que l’équilibre peut devenir un puissant moteur de réussite entrepreneuriale.

Paroles d’Entreprise avec Cerfrance

Ce reportage vous est proposé en partenariat avec Cerfrance, premier réseau associatif de conseil et d’expertise comptable. Présent partout en France, il accompagne les entrepreneurs dans la gestion, la comptabilité et la stratégie d’entreprise. Avec plus de 320 000 clients et 720 agences, Cerfrance intervient dans tous les secteurs, de l’agriculture au commerce en passant par l’industrie. Son rôle : conseiller et soutenir les dirigeants à chaque étape de leur activité, y compris en période de turbulence. Paroles d’Entreprise donne la parole aux entrepreneurs qui font face aux défis concrets de leur métier.

Pour en savoir plus : découvrez l’interview de Caroline Poissonnier, directrice générale du Groupe Baudelet dans l’émission Future of work.