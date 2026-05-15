Métiers du luxe : les formations qui attirent les jeunes

Dans cet épisode du Journal de la Formation, Julien Blanc, directeur d’ESG Luxe, revient sur l’attractivité du secteur du luxe. Et les nombreuses opportunités qu’il offre aux jeunes en quête d’un métier passion. Entre image inaccessible et réalité d’un secteur en constante évolution, il décrypte les attentes des nouvelles générations. Et les compétences recherchées par les entreprises.

Le luxe reste l’un des grands savoir-faire français, porté par des maisons reconnues dans le monde entier. Mais derrière les défilés, les campagnes de communication et les produits iconiques, se cache une industrie très large qui regroupe des métiers variés. Allant du commerce, marketing, événementiel, logistique, communication ou encore au management.

Métiers du luxe : comprendre les codes et les opportunités du secteur

Pour mieux comprendre les attentes des étudiants, ESG Luxe mène une étude consacrée à la perception du secteur par les jeunes. Selon Julien Blanc, le luxe continue de faire rêver, mais il impressionne aussi. Beaucoup de candidats estiment ne pas avoir les codes ou pensent que cet univers n’est pas fait pour eux.

L’objectif des formations proposées par ESG Luxe est justement d’accompagner les étudiants dans cette découverte du secteur et de leur transmettre les compétences attendues par les entreprises. Au-delà des connaissances techniques, l’école insiste sur des qualités essentielles dans cet univers : le sens du détail, l’exigence, la relation client et la capacité à créer une expérience forte pour le consommateur.

L’étude révèle également une évolution des centres d’intérêt des jeunes. Si la mode dominait auparavant les aspirations, ce sont aujourd’hui les secteurs de la cosmétique, du bien-être et de la beauté qui attirent le plus. Des domaines perçus comme plus accessibles et portés par l’innovation, l’entrepreneuriat et les nouvelles tendances de consommation.

Julien Blanc rappelle également que le luxe demeure un secteur résilient. En offrant de nombreux débouchés, notamment dans les métiers du commerce et du marketing. ESG Luxe propose ainsi des formations autour des métiers du luxe du Bachelor au Mastère sur plusieurs campus en France