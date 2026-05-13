Emploi Ã  Paris : Quelles opportunitÃ©s ?

Jean-Philippe Delcourt, Directeur dÃ©partemental France Travail de Paris, est l’invitÃ© de cette Ã©dition du Journal de l’emploi. Avec lui nous faisons le point sur le marchÃ© de l’emploi Ã Paris, sur la base de l’enquÃªte BMO. Lâ€™enquÃªte BMO (Besoins de Main dâ€™Å’uvre) est une Ã©tude rÃ©alisÃ©e chaque annÃ©e par France Travail. Elle permet dâ€™estimer les intensions de recrutement des Ã©tablissements sur une annÃ©e.

Emploi Ã Paris, ce qu’il faut retenir

En 2026, le nombre de recrutements envisagÃ©s par les employeurs Ã Paris est en baisse de 9,5 %. Mais nÃ©anmoins ce sont prÃ¨s de 119 000 projets de recrutement, qui ont Ã©tÃ© exprimÃ©s cette annÃ©e. Les mÃ©tiers les plus recherches sont:

-Artiste (musique, danse, spectacles), aide de cuisine et employÃ© polyvalent de la restauration.

-Agent d’entretien de locaux.

-Serveur de cafÃ©s restaurants.

-Agent d’accueil et d’information

-Aide Ã domicile et auxiliaires de vie.

-IngÃ©nieur et cadres d’Ã©tude, recherche et dÃ©veloppement en informatique et tÃ©lÃ©com.

-Personnel de mÃ©nage chez des particuliers.

-Professionnels de l’animation socioculturelle.

Globalement, les recrutements prÃ©vus sur 2026 se caractÃ©risent par leur durabilitÃ©. Pour la grande majoritÃ© ces offres Ã©manent de petites structures PME/TPE. L’enquÃªte rÃ©vÃ¨le aussi une baisse globale des tensions (moins dâ€™anticipation de recrutements difficiles).

Pour accÃ©der aux prÃ¨s de 40000 offres proposÃ©e actuellement Ã Paris: plus d’info