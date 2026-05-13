Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
NumÃ©ricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
01 - Le Journal de l'Emploi

Emploi Ã  Paris : Quelles opportunitÃ©s ?

Emission du 12/05/2026 - DurÃ©e 8 minutes
Emploi Ã  Paris

Jean-Philippe Delcourt, Directeur dÃ©partemental France Travail de Paris, est l’invitÃ© de cette Ã©dition du Journal de l’emploi. Avec lui nous faisons le point sur le marchÃ© de l’emploi Ã  Paris, sur la base de l’enquÃªte BMO. Lâ€™enquÃªte BMO (Besoins de Main dâ€™Å’uvre) est une Ã©tude rÃ©alisÃ©e chaque annÃ©e par France Travail. Elle permet dâ€™estimer les intensions de recrutement des Ã©tablissements sur une annÃ©e.

Emploi Ã  Paris, ce qu’il faut retenir

En 2026, le nombre de recrutements envisagÃ©s par les employeurs Ã  Paris est en baisse de 9,5 %. Mais nÃ©anmoins ce sont prÃ¨s de 119 000 projets de recrutement, qui ont Ã©tÃ© exprimÃ©s cette annÃ©e. Les mÃ©tiers les plus recherches sont:
-Artiste (musique, danse, spectacles), aide de cuisine et employÃ© polyvalent de la restauration.
-Agent d’entretien de locaux.
-Serveur de cafÃ©s restaurants.
-Agent d’accueil et d’information
-Aide Ã  domicile et auxiliaires de vie.
-IngÃ©nieur et cadres d’Ã©tude, recherche et dÃ©veloppement en informatique et tÃ©lÃ©com.
-Personnel de mÃ©nage chez des particuliers.
-Professionnels de l’animation socioculturelle.
Globalement, les recrutements prÃ©vus sur 2026 se caractÃ©risent par leur durabilitÃ©. Pour la grande majoritÃ© ces offres Ã©manent de petites structures PME/TPE. L’enquÃªte rÃ©vÃ¨le aussi une baisse globale des tensions (moins dâ€™anticipation de recrutements difficiles).

Pour accÃ©der aux prÃ¨s de 40000 offres proposÃ©e actuellement Ã  Paris: plus d’info

Vous aimerez aussi

Entrepreneurs des quartiers

Carton plein 75 – Do Huynh

le 17/10/2016 - DurÃ©e 4'28'' minutes

Carton plein : une association d’insertion Do Huynh dirige lâ€™association Carton plein 75, installÃ©e rue du Nord, dans le 18e arrondissement de Paris. Elle vise Ã  rÃ©insÃ©rer des personnes...

Vous avez dit EFOP

Vous avez dit EFOP ? : Retour sur la loi avenir professionnelle de 2018

Emission du 02/02/2022 - DurÃ©e 52' minutes

Retour sur la loi avenir professionnelle de 2018 Aujourdâ€™hui, Vous avez dit EFOP ? vous propose un retour sur la loi avenir professionnelle de 2018. Une rÃ©forme systÃ©mique qui...

GRETA
10 - GÃ©nÃ©ration Reconversion 2025

Le Greta : votre alliÃ© pour changer de mÃ©tier

Emission du 15/10/2025 - DurÃ©e 10 minutes

Sur le salon GÃ©nÃ©rations Reconversion 2025, Bruno Dourrieu, conseiller en formation et responsable communication du Greta ÃŽle-de-France, nous dÃ©voile les clÃ©s pour rÃ©ussir sa reconversion professionnelle. Focus sur les...

Les derniÃ¨res Ã©missions

Emploi Ã  Paris

Emploi Ã  Paris : Quelles opportunitÃ©s ?

Emission du 12/05/2026 - DurÃ©e 8 minutes
Jean-Philippe Delcourt, Directeur dÃ©partemental France Travail de Paris, est l’invitÃ© de cette Ã©dition du Journal de l’emploi. Avec lui nous faisons le point sur le marchÃ© de l’emploi Ã  Paris, sur la base de l’enquÃªte BMO. Lâ€™enquÃªte BMO (Besoins de Main dâ€™Å’uvre) est une Ã©tude rÃ©alisÃ©e chaque annÃ©e par Fran...
Voir toutes les emissions
Leadership

Leadership : remettre la joie au cÅ“ur du rÃ´le de dirigeant

Emission du 07/05/2026 - DurÃ©e 33 minutes minutes
Dans cet Ã©pisode de Future of Work, Julienne Nadin reÃ§oit Caroline Poissonnier, directrice gÃ©nÃ©rale du Groupe Baudelet. Ã€ travers cet Ã©change sur le leadership, elle revient sur son parcours au sein de cette entreprise familiale engagÃ©e dans la transition environnementale. Et sur un moment charniÃ¨re qui lâ€™a amenÃ©e Ã  repenser en profo...
Voir toutes les emissions
fÃ©minisation des mÃ©tiers du transport ferroviaire

Favoriser la fÃ©minisation des mÃ©tiers du transport ferroviaire

Emission du 05/05/2026
Dans cet Ã©pisode du Journal de lâ€™Emploi, lâ€™Ã©mission sâ€™intÃ©resse Ã  un enjeu encore trÃ¨s prÃ©sent dans de nombreux secteurs : la place des femmes. Focus sur les transports publics et ferroviaires avec GÃ©raldine Adam, Directrice AttractivitÃ©, Emploi et Formation Ã  lâ€™Union des Transports Publics et Ferroviaires (UTPF). Pourquoi la fÃ...
Voir toutes les emissions
emploi cadres ÃŽle-de-France 2026

Emploi cadres en ÃŽle-de-France : Ã  quoi sâ€™attendre pour 2026 ?

Emission du 30/04/2026
Lâ€™Apec vient de publier son Ã©tude annuelle sur les recrutements de cadres en ÃŽle-de-France. AprÃ¨s deux annÃ©es de baisse, les rÃ©sultats rÃ©vÃ¨lent des perspectives plus encourageantes pour 2026. Dans cet Ã©pisode du Journal de lâ€™emploi, Dominique Largaud, dÃ©lÃ©guÃ©e rÃ©gionale de lâ€™Apec ÃŽle-de-France, analyse en profondeur les chiffr...
Voir toutes les emissions