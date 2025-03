EMPLOI A PARIS : BILAN 2024 ET PERSPECTIVES 2025 AVEC FRANCE TRAVAIL

Dans Le Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Jean-Philippe Delcourt, Directeur départemental de France Travail Paris, pour faire le point sur l’évolution du marché de l’emploi dans la capitale. Entre bilan de 2024 et perspectives pour 2025, il revient sur les secteurs qui recrutent, les défis du recrutement à Paris et les dispositifs mis en place pour accompagner entreprises et demandeurs d’emploi.

Bilan 2024 : un marché de l’emploi parisien sous tension, mais résilient

L’année 2024 a été marquée par une conjoncture économique morose, mais le marché de l’emploi parisien a su résister. L’effet des Jeux Olympiques a permis à de nombreux demandeurs d’emploi de retrouver une activité, avec plus de 117 000 embauches accompagnées par France Travail Paris et plus de 700 événements de recrutement organisés.

Toutefois, cette dynamique n’a pas empêché une hausse du nombre de demandeurs d’emploi. À Paris, ils étaient 112 890 en catégorie A au quatrième trimestre 2024, soit une augmentation de 4,8 % en trois mois. En Île-de-France, cette tendance est similaire, avec une progression de 5 % sur un an. Malgré ces chiffres, plusieurs secteurs restent dynamiques et offrent encore de nombreuses opportunités d’embauche.

Les secteurs qui recrutent à Paris en 2025

Malgré les incertitudes économiques, certains domaines continuent d’embaucher en nombre. L’hôtellerie de luxe reste un pilier du marché parisien, avec des besoins importants en réceptionnistes, chefs de rang, gouvernants d’étages et concierges. Pour mettre en lumière ces opportunités, la Semaine des métiers du tourisme, du 17 au 21 mars 2025, proposera des rencontres et des événements dédiés aux recruteurs et candidats.

Le soin à la personne est un autre secteur en tension. Le vieillissement de la population renforce la demande en aides-soignants, auxiliaires de vie et infirmiers. Pour répondre à ces besoins, France Travail Île-de-France s’engage avec la plateforme prendresoin.fr, qui facilite le recrutement et fédère les employeurs du secteur. La Semaine du soin et de l’accompagnement, du 31 mars au 4 avril 2025, mettra en avant ces opportunités d’emploi et les formations disponibles.

D’autres secteurs comme le commerce, les transports et la sécurité continuent également de recruter en 2025.

France Travail : des dispositifs pour faciliter l’embauche et la reconversion

Pour accompagner ces besoins en recrutement, France Travail développe plusieurs solutions. France Travail Pro, lancé en octobre 2024, s’adresse directement aux entreprises en leur offrant un accompagnement RH personnalisé. Particulièrement utile pour les TPE et PME, ce service permet de répondre aux besoins spécifiques des employeurs en matière de recrutement et de gestion des compétences.

Du côté des demandeurs d’emploi, « Mon emploi en Île-de-France », développé en partenariat avec la Région et la Préfecture, facilite l’accès aux offres d’emploi et aux formations. Cet outil regroupe toutes les informations essentielles pour optimiser la mise en relation entre candidats et employeurs. Enfin, la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) reste un levier clé pour adapter les compétences aux besoins des entreprises. Ce dispositif permet aux recruteurs de former des candidats spécifiquement pour un poste avant l’embauche, ce qui en fait un outil particulièrement efficace pour les reconversions professionnelles.