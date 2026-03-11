Demain! est
disponible sur
TNT idf
31
Numéricable
94
Free
236
Orange
219
SFR
457
Bouygues
302
Revoir sur Youtube
Location Studio
01 - Le Journal de l'Emploi

Pourquoi apprendre une langue reste essentiel à l’ère de l’IA

Emission du 11/03/2026 - Durée 8 minutes minutes
apprendre une langue à l’ère de l’IA

Traduction instantanée, sous-titres automatiques, conversations assistées par intelligence artificielle : à première vue, apprendre une langue à l’ère de l’IA pourrait sembler moins indispensable. Pourtant, dans le Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet, Arnaud Portanelli, cofondateur de Lingueo, défend l’idée inverse : les compétences linguistiques restent déterminantes dans le monde du travail.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle transforme profondément la formation linguistique. Chez Lingueo, elle intervient notamment dans les tests de positionnement. En quelques minutes, une IA peut analyser les réponses d’un apprenant et déterminer précisément son niveau. Selon Arnaud Portanelli, ces outils permettent de mieux orienter les formations et de personnaliser les parcours d’apprentissage.

Apprendre une langue à l’ère de l’IA reste une compétence stratégique

Mais la traduction automatique ne remplace pas la communication humaine. Dans un contexte professionnel, parler une langue ne consiste pas seulement à traduire des phrases. Il s’agit aussi de comprendre les nuances culturelles, de négocier ou encore de créer une relation de confiance avec un client. Sur ces aspects, l’humain conserve un rôle central.

C’est précisément pour cette raison que apprendre une langue à l’ère de l’IA reste une compétence stratégique. L’intelligence artificielle peut traduire des mots, mais elle ne remplace pas la capacité humaine à convaincre, à argumenter ou à établir une relation.

Pour Arnaud Portanelli, l’anglais n’est d’ailleurs plus vraiment une langue étrangère. Il s’agit désormais d’une compétence professionnelle de base, attendue dans de nombreux métiers. La véritable différence pourrait venir d’une troisième langue, parfois moins répandue, qui permet de se distinguer dans un environnement international.

Dans les entreprises, l’intérêt pour les langues reste fort. Une formation professionnelle sur cinq concerne aujourd’hui l’apprentissage d’une langue étrangère et de nombreuses offres d’emploi mentionnent l’anglais comme compétence recherchée.

Finalement, l’intelligence artificielle ne rend pas les langues inutiles. Elle change surtout la manière de les apprendre. Dans un monde où la technologie automatise de nombreuses tâches, maîtriser plusieurs langues pourrait bien devenir un avantage décisif pour se démarquer.

Vous aimerez aussi

Label Entreprise

Etre une femme et entreprendre dans le bâtiment

Emission du 20/03/2017 - Durée 12 minutes

Etre une femme et entreprendre dans le bâtiment ne devrait pas faire l’objet d’une émission ou d’une récompense et pourtant… Entreprendre dans le bâtiment un secteur aussi masculin en...

C'est de la com !
01 - Le Journal de l'Emploi

C’est de la com ! – avec Frédéric Fougerat

Emission du 11/12/2025 - Durée 10 minutes minutes

Tout le monde communique, mais tout le monde n’est pas communicant.Dans ce nouvel épisode du Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Frédéric Fougerat, président de Tenkan Paris et auteur...

SOS Campagne

SOS Campagne: Restaurant bar épicerie gîte traiteur cantine

Loire (42) - le 14/06/2019 - Durée 3 minutes

Dans le département de la Loire, il y a un restaurant bar épicerie gîte traiteur cantine à reprendre. La Commune est située à 45 minutes de Clermont-Ferrand, une heure...

Les dernières émissions

apprendre une langue à l’ère de l’IA

Pourquoi apprendre une langue reste essentiel à l’ère de l’IA

Emission du 11/03/2026 - Durée 8 minutes minutes
Traduction instantanée, sous-titres automatiques, conversations assistées par intelligence artificielle : à première vue, apprendre une langue à l’ère de l’IA pourrait sembler moins indispensable. Pourtant, dans le Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet, Arnaud Portanelli, cofondateur de Lingueo, défend l’idée invers...
Voir toutes les emissions
femmes ingénieures

Femmes ingénieures : pourquoi sont-elles si peu ?

Emission du 10/03/2026
En France, les femmes ingénieures restent minoritaires. Elles représentent environ 24 % des ingénieurs aujourd’hui. Un chiffre encore faible, alors même que les entreprises et les industries manquent de profils scientifiques. Dans le Journal de l’Emploi, présenté par Jérôme Joinet, Yvette Ramos, ingénieure et consultante internation...
Voir toutes les emissions
consultants data et ERP

Consultants data et ERP : quels sont les profils recherchés ?

Emission du 05/03/2026 - Durée 6 minutes minutes
Dans le Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Léa Fourcade, DRH de MeltOne Advisory. Le cabinet de conseil recrute notamment des consultants data et ERP pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale et le pilotage de leurs données. MeltOne intervient sur des sujets devenus stratégiques pour les organisations : go...
Voir toutes les emissions

Métiers de l’équitation : une insertion rapide.

Emission du 04/03/2026
Dans ce numéro du Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Frédéric Bouix, président de la Fédération Française d’Équitation. À partir des chiffres qu’il partage, une question s’impose : comment expliquer que 80 % des diplômés des métiers de l’équitation s’insèrent rapidement sur le marché du travail ? Le secte...
Voir toutes les emissions